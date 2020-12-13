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Стали известны подробности спасательной операции в Сокских штольнях

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 декабря, ночью были начаты спасательные работы в Сокских штольнях. По сообщению ПСС по Самарской области, в 03:17 оперативному дежурному поступил сигнал о возгорании в штольнях.

Фото: pssso.ru

К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве 11 спасателей. Прибыв на место, спасатели установили, что из входа в штольни идет густой дым.

По записям в журнале, где отмечаются посетители штолен, удалось установить, что внутри находятся не менее пяти человек. Спасатели горно-спасательного подразделения проложили провод и сделали замеры вредный примесей в воздухе. Концентрация угарных газов была выше нормы в 23 раза.

Удалось установить, что в галерее лагеря "Альтернатива" находятся люди. Звено из трех спасателей отправилось в задымленную часть системы в направлении лагеря. Первый заход поисковиков результатов не дал: в баллонах закончился воздух.

В следующий заход отправились три спасателя от ПСО Самарской области и пять человек горно-спасательного отряда. С собой спасатели несли шесть комплектов дыхательных аппаратов. В этот раз поисковикам удалось добраться до намеченной цели.

В лагере находилось девять человек туристов. Они расположились на ночлег и спали. Спасатели объяснили ситуацию, помогли собрать вещи и объяснили, как пользоваться воздушными аппаратами для дыхания.

Первая партия туристов из шести человек в сопровождении спасателей отправилась к выходу на поверхность. Все 9 человек туристов были благополучно доставлены на поверхность.

Всего поисковые группы спасателей  для проведения поисково-спасательных работ заходили в систему 5 раз. По состоянию на 12:20 незарегистрированных туристов в системе Сокских штольн обнаружено не было.

Поисково-спасательные работы были окончены. Все работы проводились во взаимодействии с сотрудниками МЧС и МВД.

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