В Самарском театре оперы и балета состоялась мировая премьера балета-couture Back to life

В выходные, 12 и 13 декабря, Самарский академический театр оперы и балета представил мировую премьеру: балет-couture Back to life Юрия Смекалова по мотивам рассказа Вячеслава Заренкова "Возвращение к жизни" на музыку Михаила Крылова.

Это второй проект, который реализуется Самарским театром оперы и балета при поддержке петербургского мецената Вячеслава Заренкова. Первым стал балет-притча "Три маски короля", и теперь его создатели представили на самарской сцене новый спектакль.

Автор идеи балета Back to life — Вячеслав Заренков — петербургский меценат, основатель проекта "Созидающий мир", одноименного благотворительного фонда и театра "Килизэ". Вячеслав Заренков пишет книги, рисует картины, занимается научной деятельностью. Автор идеи и соавтор либретто балета "Три маски короля", мировая премьера которого прошла на сцене Самарского театра оперы и балета в 2019 году.

В 2011 г. Вячеслав Заренков написал рассказ "Возвращение к жизни", в котором неравнодушие одного человека помогает развернуть жизнь другого от распада к возрождению, от безысходности к творческому взлету.

Хореограф-постановщик спектакля Юрий Смекалов, до 2008 г. — ведущий солист Театра балета Бориса Эйфмана, до сегодняшнего дня — солист и хореограф Мариинского театра. Создатель 20 балетных проектов в России, Германии, США, Словении и Мексике, хореограф спектаклей̆ в Большом и Мариинском театрах, а также Самарском, Воронежском, Челябинском, Казанском и многих других. Основатель и художественный руководитель творческого объединения MAD Company. Обладатель Национальной театральной премии "Золотая маска" и Выcшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

В Самарском театре Юрий Смекалов поставил балет "Три маски короля", который полюбился не только самарскому зрителю — гастроли с успехом прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Автор музыки "Трех масок короля" петербургский композитор Михаил Крылов также написал музыку и к новому балету. Михаил Крылов — дипломант международного фестиваля "Балетное лето в Большом", лауреат всероссийского конкурса "Песня года". Его стиль в балетной музыке — неоклассика, сочетающая в себе мелодичность и запоминаемость, эмоциональность и гармоничность.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета Евгений Хохлов, лауреат международного конкурса, лауреат премии "Самарская театральная муза". В его репертуаре более 40 спектаклей, в том числе мировые премьеры. Back to life стала третьей мировой премьерой для Евгения Хохлова как дирижера-постановщика.

Оркестровку и музыкальную редакцию осуществил Илья Кузнецов, автор электронных музыкальных композиций — петербургский продюсер, режиссер и музыкант Влад Жуков.

Созданием декораций занимался один из самых плодовитых отечественных сценографов, народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Он не нуждается в представлении: сегодня в репертуаре самарского театра идет почти десяток спектаклей с его оформлением, в том числе и "Три маски короля". Во всех из них художником по свету была Ирина Вторникова из Ростовского музыкального театра. Художник по костюмам — лауреат национального конкурса "Русский силуэт" Сергей Илларионов.

Балет-couture Back to life — это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, как преодолеть дистанцию, которая существует между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни.

Прологом к балету-couture Back to life послужил самый настоящий показ мод в Колонном зале от молодых и перспективных самарских дизайнеров, отмеченных на фестивале "Поволжские сезоны Александра Васильева".

В этом спектакле соединяются музыка, театральность, мода, спецэффекты и современная балетная пластика. Подиум для модных показов стал мостом, соединяющим сцену и зрительский зал, а музыканты оркестра сыграли роли наравне с артистами балета.

"Прошлый проект, "Три маски короля", был экспериментом: мы посадили в яму диджея, — поделился музыкальный руководитель, дирижер-постановщик Евгений Хохлов. — В этот раз мы пошли дальше и решили вывести оркестр на сцену. Когда артисты балета танцуют прямо перед музыкантами, это совершенно другой исполнительский градус. Здесь мы все — члены одной большой музыкальной семьи".

"Я говорил с сотрудниками разных театров мира, — подтверждает хореограф-постановщик, соавтор либретто Юрий Смекалов. — Они в один голос говорят, что никогда оркестр и дирижер не согласились бы на такую авантюру: работать сзади, в свету, в дыму, у тебя скрипка Страдивари или дорогой гобой, а на тебя сыплется земля! Где еще мы такое увидим?"

Постановка осуществляется при поддержке фонда "Созидающий мир", театра "Килизэ", фонда "Те-Арт" и творческого объединения MАD Company.

Следующие показы на сцене Самарского театра оперы и балета состоятся 20 и 21 февраля.