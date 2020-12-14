16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Супруга Алексея Титова не хочет вместе с ним гасить долги перед банком "Солидарность" С пользой для кошелька: как выжать "максимум" из зарплатной карты Реестр кредиторов Владимира Чекмарева вырос более чем на 2 млрд рублей Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей

Банки Финансы

2600 сотрудников банка "Открытие" в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работу

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Официальный статус работника "в домашних тапочках" получат треть сотрудников штабных и линейных подразделений банка.

С 2021 года для многих подразделений банка "Открытие" возможность полной или частичной удаленной работы станет системной. Удаленный режим получат те категории работников, функции которых не предполагают взаимодействие с клиентами в офисах банка и работу в платежных системах Банка России. Процесс перевода будет поэтапно идти в течение всего года.

"Для сотрудников плюсы удаленной работы очевидны — возможность гибко строить свой рабочий график, экономия времени на дорогу, сокращение затрат на транспорт, — отмечает старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова. — Выгоды для банка также существенны — лояльность сотрудников, значимое сокращение затрат на содержание офисных площадей: от части площадок будет возможно отказаться".

Эффективность перевода части сотрудников на удаленную работу была доказана в ходе пилотного проекта, который банк "Открытие" провел в третьем квартале 2020 года. При подготовке к проекту и масштабированию банк использовал экспертизу ПАО "Вымпелком", который предоставил комплекс технологических, коммуникационных, юридических, административных и HR-решений.

В ходе пилотного проекта на целевой конфигурации VDI была протестирована работа 500 сотрудников банка "Открытие". Был систематизирован подход в части организации удаленной работы для управления процессами операционной деятельности, разработаны юридические документы и алгоритмы работы в рамках действующего трудового кодекса, сформированы материалы по онбордингу, разработан план продвижения удаленной работы и форматы коммуникаций для сотрудников.

"Мы используем сервисы удаленной работы с 2016 года и сейчас наши решения и накопленный опыт предлагаем заинтересованным партнерам. Для этого понадобилось к техническим составляющим добавить еще два компонента — специализированный консалтинг и экспертный сервис деск", — отметил Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами Билайн Бизнес.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2").

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3