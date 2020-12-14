Банк "Открытие": три четверти жителей ПФО ожидают роста цен на жилье в 2021 году

73% жителей Приволжского федерального округа считают, что в 2021 году цены на жилье будут выше, чем в 2020-м. Покупка квартиры в новом или строящемся доме выглядит сейчас, по мнению наших сограждан, лучшим способом инвестиции. Половина жителей округа (50%) планируют расширить собственную жилплощадь в новом году, 10% — начали присматривать себе загородный дом. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка "Открытие"*.

Цены на жилье в новом году продолжат расти — так считают три четверти жителей ПФО. 12% опрошенных полагают, что в новом году жилье не будет расти в цене, и только 7% респондентов верят, что в 2021 году недвижимость подешевеет.

Почти половина жителей ПФО (47%) ожидает в наступающем году роста ставок по ипотеке с нынешних рекордно низких уровней, 29% респондентов полагают, что ставки останутся на прежнем уровне, 8% считают, что ставки снизятся еще.

50% жителей Приволжского федерального округа задумываются о расширении собственной жилплощади в 2021 году. При этом только 7% опрошенных заявили, что уже сделали первые шаги на пути решения квартирного вопроса.

Другая половина респондентов округа (50%) считают, что не имеют проблем с жильем или уже решили жилищный вопрос.

30% жителей округа планируют купить квартиру в доме не старше 5 лет, поскольку предпочитают новое качественное жилье. 12% наиболее привлекательным вариантом считают строящееся жилье, потому что оно дешевле. Еще 17% опрошенных хотят купить жилье на вторичном рынке в доме старше 5 лет. Для 18% респондентов нет разницы, какую квартиру покупать: лишь бы хватило денег.

Пандемия заставила жителей округа всерьез задуматься о приобретении загородной недвижимости, но главным сдерживающим фактором является нехватка средств. 10% опрошенных начали присматривать варианты загородного дома. 27% хотели бы купить такой дом, но заявили об отсутствии денег на подобную покупку. Каждый третий житель округа (31%) заявил, что загородный дом им не нужен. А у каждого третьего опрошенного загородный дом или дача уже есть. 3% респондентов ПФО в случае необходимости предпочтут арендовать дом.

51% жителей округа считают покупку недвижимости выгодной инвестицией. При этом уже инвестировали в жилье 6% опрошенных. 45% жителей ПФО готовы инвестировать в недвижимость, если будет такая возможность. Стоит отметить, что 30% жителей округа полагают, что доход в случае покупки недвижимости не очевиден, а 20% респондентов вообще не считают недвижимость способом инвестиций.

Наиболее популярными способами инвестиций в недвижимость у жителей ПФО с большим отрывом от других вариантов оказались покупка жилья для сдачи в аренду (39%), 27% жителей округа не собираются инвестировать в жилье в принципе, 22% опрошенных планируют покупку нового жилья на начальной стадии строительства для последующей перепродажи после того, как дом будет построен.

*Опрос проведен банком "Открытие" 07-10 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.