Банк "Открытие" предлагает новые сервисы корпоративным клиентам

Банк "Открытие" значительно расширил спектр услуг и улучшил условия обслуживания корпоративных клиентов. Так, банк внедрил решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком и выстроить оптимальные схемы расчетов — совершать банковские операции в собственной учетной системе и отправлять их в банк.

Кроме того, более удобным для клиентов стал порядок списания комиссии по услугам дистанционного банковского обслуживания: при отсутствии расчетного счета клиент может оплатить услугу по выставленному счету. Добавлено уточнение по порядку оформления, выпуска, выдачи и сопровождения корпоративных банковских карт. Теперь клиенты банка могут установить индивидуальные лимиты по картам (как для новых, так и для ранее выпущенных карт), а также осуществлять смену ПИН-кода без визита в офис — по звонку в контакт-центр. По корпоративным картам с функцией самоинкассации добавлены новые назначения для внесения денежных средств на расчетные счета клиентов.

С подробной информацией о тарифах для корпоративных клиентов банка "Открытие" можно ознакомиться на сайте банка.