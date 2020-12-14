Банк "Открытие" предлагает новые сервисы корпоративным клиентам

Банк "Открытие" значительно расширил спектр услуг и улучшил условия обслуживания корпоративных клиентов. Так, банк внедрил решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком и выстроить оптимальные схемы расчетов — совершать банковские операции в собственной учетной системе и отправлять их в банк.
Кроме того, более удобным для клиентов стал порядок списания комиссии по услугам дистанционного банковского обслуживания: при отсутствии расчетного счета клиент может оплатить услугу по выставленному счету. Добавлено уточнение по порядку оформления, выпуска, выдачи и сопровождения корпоративных банковских карт. Теперь клиенты банка могут установить индивидуальные лимиты по картам (как для новых, так и для ранее выпущенных карт), а также осуществлять смену ПИН-кода без визита в офис — по звонку в контакт-центр. По корпоративным картам с функцией самоинкассации добавлены новые назначения для внесения денежных средств на расчетные счета клиентов.
С подробной информацией о тарифах для корпоративных клиентов банка "Открытие" можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2").