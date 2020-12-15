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Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются полузащитником брестского "Динамо"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФК "Крылья Советов" проявляет интерес к полузащитнику брестского "Динамо" Александру Нойоку, сообщает sportbox.ru.

28-летний опорник в 2019 г. стал чемпионом Белоруссии. В минувшем сезоне с учетом Кубка страны на его счету три гола и шесть передач в 23 играх.

Нойок является воспитанником "Шахтера", выступал за вторую команду донецкого клуба. Также он защищал цвета "Металлиста", донецкого "Металлурга" и минского "Динамо". В 2014 г. Нойок мог перейти в "Зенит".

Отметим, что заявке самарцев сейчас максимально допустимое количество легионеров для ФНЛ — четверо, но при этом хавбек из Ирака Хади Сафа не сыграл в сезоне ни одной минуты.

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