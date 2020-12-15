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Экономика и бизнес

В Самаре прошли "Зимние стартап-выходные"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12-13 декабря в Самаре в коворкинге "Точка кипения" СГЭУ прошли "Зимние стартап-выходные" StartupSamara — двухдневная образовательная программа для основателей стартапов, начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов.

Фото: StartupSamara

42 участника стартап-выходных сформировали 16 команд и проектов. Участники смогли детально разобрать свои идеи, проработать инструменты и техники для его масштабирования.

По мнению жюри, в которое вошли представители инфраструктуры поддержки и венчурных фондов, лучшими признаны 3 команды: команда студентов СГЭУ Favourit pet с идеей создания робота для заботы о домашних питомцах дистанционно, проект FlexiSpace с системой планирования и бронирования офисных рабочих мест для компаний и проект RocketLAV по разработке системы активной стабилизации студенческих экспериментальных ракет.

Зимние стартап-выходные рассчитаны на студентов и специалистов, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателей проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; и действующих предпринимателей, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Кроме работы над собственными идеями под руководством менторов команды изучили методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобрели навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

"Стартап-выходные — это хорошая тренировка. Конечно, нельзя получить полный объем знаний о запуске инновационных проектов за два дня. Но многих начинающих предпринимателей эти знания оградят от первых ошибок и дадут понимание, какие шаги надо делать в первую очередь. Для опытных технологических предпринимателей — это своеобразная разминка, возможность отвлечься от "операционки" и посмотреть на процессы со стороны, чтобы найти новые возможности", отметил генеральный директор Регионального центра инноваций Александр Клюкач.

Программа "Зимние стартап-выходные" организована Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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