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Транспорт Транспорт и связь

Количество запланированных из Курумоча рейсов в Сочи увеличилось втрое

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 декабря по 10 января количество запланированных рейсов в Сочи из Международного аэропорта Курумоч возросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани. В предпраздничные дни и дни новогодних каникул рейсы на самый популярный российский курорт будут осуществляться ежедневно, с частотой до трех вылетов в день.

По понедельникам и субботам на направлении Самара — Сочи запланированы рейсы авиакомпаний Azur Air и Nordwind. 

По вторникам полеты осуществляет авиакомпания Nordwind, по четвергам — авиакомпания "Россия".

Больше всего рейсов планируется по средам и пятницам. В среду в Сочи вылетают рейсы авиакомпаний Azur Air, Nordwind и "Уральские авиалинии". В пятницу полеты на черноморский курорт осуществляют авиакомпании Россия, Nordwind и "Уральские авиалинии".

В воскресенье в Сочи можно улететь рейсами авиакомпаний "Россия" и "Уральские авиалинии".

Более подробно с расписанием рейса можно ознакомиться на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule/, с условиями перевозки  — на сайтах авиакомпаний.

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