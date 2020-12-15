Николай Абашин: "В Самарской области господдержку получили 500 предпринимателей и 250 организаций АПК"

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин ответил на вопросы Волга Ньюс о рекордном урожае, тенденциях развития растениеводства и животноводства, о роли господдержки, о нацпроектах и внедрении цифровых технологий.

— Какие отрасли животноводства развивались в этом году, а в каких — не все так гладко?

— В Самарской области отмечается положительная динамика производства молока, скота и птицы на убой в живом весе. По итогам 10 месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий: производство молока составило 391,1 тыс. тонн или 102% к аналогичному периоду 2019 года; производство скота и птицы на убой в живом весе — 120,6 тыс. тонн или 103,3% к аналогичному периоду 2019 года.

В этом году развиваются молочное и мясное скотоводство, овцеводство. Данные направления, начиная с 2020 года, включены в перечень приоритетных для Самарской области, в связи с чем из федерального бюджета дополнительно выделены средства на стимулирование развития этих направлений животноводства.

- Какие проекты в сфере животноводства реализуются в Самарской области? Что планируется делать в ближайшие годы для развития племенного, молочного и мясного животноводства?

— Реализация ряда крупных инвестиционных проектов в отрасли животноводства позволит повысить уровень обеспеченности населения региона мясом и молоком собственного производства.

Наращивание объемов производства молока планируется за счет реализации масштабных проектов в регионе таких, как завершение в конце 2020 года инвестиционного проекта АО "Нива" по вводу в эксплуатацию коровника на 400 голов с доильным залом в муниципальном районе Ставропольский.

В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие семейных животноводческих ферм, в среднесрочной перспективе продолжится строительство 3 коровников на 100 голов каждый в муниципальных районах: Клявлинском, Исаклинском, Большеглушицком.

Наращивание мощностей нового предприятия по производству качественных кормов ООО "Самарский комбикормовый завод" с развитой инфраструктурой и широкими логистическими возможностями позволит животноводческим хозяйствам региона снизить себестоимость продукции.

Для дальнейшего развития племенного молочного и мясного животноводства в Самарской области созданы необходимые условия. Сельхозтоваропроизводителям оказывается господдержка по широкому спектру направлений, например, субсидии на приобретение племенной продукции (материала), включая приобретение племенных животных, и другие. Проводится активная работа, направленная на увеличение удельного веса племенного скота. В регионе все больше становится племенных организаций.

- Внедряют ли аграрии и животноводы региона цифровые технологии?

— В Самарской области в рамках деятельности ГКУ СО "Центр обеспечения деятельности АПК Самарской области" работает контрольно-ассистентская служба, деятельность которой направлена на сбор проб молока для последующего мониторинга на наличие заболеваний и качественные показатели.

Отдел формирует базу данных сельскохозяйственных животных, включая племенных, в том числе с применением цифровых технологий. Ежегодно увеличивается количество сельхозтоваропроизводителей, применяющих внутрихозяйственный учет с помощью программного обеспечения, позволяющего оперативно анализировать и внедрять новейшие достижения селекции в животноводстве.

Большинство аграриев и животноводов региона применяют в работе и продолжают развивать цифровые технологии. К примеру, в отрасли растениеводства широко используются программные продукты, такие как: "Агросигнал", "Виалон" — системы точного земледелия и мониторинга сельхозтехники, позволяющие в онлайн-режиме следить за ходом работ на полях. В животноводстве используются программные продукты по ведению племенного учета животных "Селекс" и учету молока.

Цифровизация в сельском хозяйстве позволяет оперативно и качественно принимать управленческие решения, незамедлительно получать оперативную информацию, вести мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, оптимизирует процессы на производстве.

- Какой была структура посевных площадей под урожай-2020? В каких условиях в этом году прошли посевная и уборочная кампании?

— В 2020 году общая посевная площадь сельхозкультур составила 2 млн 130 тыс. га, что на 23 тыс. га выше уровня 2019 года. Зерновые культуры были размещены на площади в 1 млн 149 тыс. га, а это на 45 тыс. га больше по сравнению с уровнем прошлого года. В основном это связано с увеличением площади сева озимых и лучшей их сохранностью после перезимовки. Увеличились площади посева проса, гречихи, а также экспортно-ориентированных культур: льна масличного, сои, рапса. Площадь, занятая подсолнечником, составила 680 тыс. га.

Засушливое лето в значительной степени повлияло на формирование урожая яровой группы. В этом секторе первичные виды на урожай были выше, но неблагоприятные погодные условия во время вегетации все-таки сделали свое дело, и итоговая урожайность получилась несколько ниже.

В этом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки уже достиг объема в 2,9 млн тонн при средней урожайности 26,1 ц/га, а показатели 2019 года были ниже — 1,9 млн тонн зерна и 17,7 ц/га. Последний раз такой значительный урожай был собран ровно 30 лет назад, в 1990-м году.

Самая высокая урожайность зерновых достигнута в хозяйствах следующих районов: Ставропольского (40 ц/га), Кошкинского и Сергиевского (по 34 ц/га), Челно-Вершинского и Сызранского (по 32 ц/га).

Лидерами по валовому сбору зерна являются Ставропольский район, где намолочено 231 тыс. тонн, Кошкинский — 185,1 тыс. тонн, Кинель-Черкасский — 173,6 тыс. тонн, Сергиевский — 167,5 тыс. тонн.

В специализированных хозяйствах собрано 105,4 тыс. тонн картофеля, 108,8 тыс. тонн овощных культур, 16 тыс. тонн плодов и ягод.

- Как в сложных условиях пандемии сработали предприятия АПК региона?

— Предприятия агропромышленного сектора — одни из немногих не попали под действие указа президента страны Владимира Владимировича Путина и не приостановили свою деятельность. В случае с организациями в сфере сельского хозяйства в Самарской области не только не останавливали работу, но и добились значительных результатов.

В этом году в Самарской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе объеме уже составляет 2,9 млн тонн при средней урожайности 26 центнеров с гектара, а маслосемян подсолнечника — 880 тыс. тонн при средней урожайности в 13 ц/га. Это позволило не только обеспечить собственные потребности региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и внести вклад в экспорт продукции АПК.

- Национальные проекты в сфере АПК: каковы промежуточные результаты нацпроектов в части развития предпринимательской инициативы и экспорта?

— По региональной составляющей федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за два года в Самарской области зарегистрировано 28 сельскохозяйственных и потребительских кооперативов (СПоК). В новые СПоК было принято 197 членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, по соглашению с Минсельхозом РФ их должно было быть не меньше 163.

По четыре кооператива в 2019 и 2020 годах получили субсидии на 50% прямых понесенных затрат для приобретения сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования и автомобильного транспорта. Общая сумма составила 13 млн рублей бюджетных средств. Это позволило приобрести основных средств на сумму свыше 26 млн рублей.

В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" в регионе введено в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель.

По оперативным данным из системы мониторинга продовольственной безопасности по состоянию на 1 декабря экспорт продукции АПК составил 313,9 млн долларов США. Плановый показатель выполнен в полном объеме. Наша задача — к 2024 году объем экспорта продукции АПК должен составить не менее 250 млн долларов США.

Основные товарные позиции экспорта представлены продукцией масложировой отрасли, а также пищевой и перерабатывающей промышленности.

В Самарской области в 2020 году экспортируют продукцию 152 организации. За 11 месяцев 2020 года они отправили продукцию в 57 стран ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее крупные поставки ведутся в Узбекистан, Турцию, Казахстан, Финляндию, Таджикистан и Данию.

- Каков объем господдержки АПК региона в 2020 году? Сколько организаций АПК, ЛПХ и КФХ получили финансовую поддержку и в каком объеме?

— На решение задач, поставленных на 2020 год в сфере сельского хозяйства, в бюджете Самарской области предусмотрены средства областного и федерального бюджетов в сумме 2,68 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря 2020 года, господдержкой воспользовались 500 индивидуальных предпринимателей (крестьянско-фермерских хозяйств) и свыше 250 организаций АПК.

Господдержка в форме субсидий предусмотрена по 34 направлениям, в том числе по 24 направлениям на условиях софинансирования из федерального бюджета в соответствии с заключенными с Минсельхозом России соглашениями.

- В чем заключается особенности господержки АПК в этом году?

— Их достаточно много. Только несколько примеров. С 2020 года на федеральном уровне господдержка разделена на два направления: компенсирующую часть — на поддержку отдельных отраслей (в расчете на 1 га посевной площади, на одну голову сельхозживотного, на одну тонну продукции) и сельскохозяйственного страхования и стимулирующую — на развитие приоритетных отраслей и малых форм хозяйствования.

В растениеводстве Самарской области к приоритетным относятся производство зерновых и масличных культур, увеличение площади многолетних насаждений, а в животноводстве — молочное и мясное скотоводство.

В 2020 году производителям продукции животноводства оказывается господдержка по 15 направлениям, в том числе по десяти из них — на условиях софинансирования из федерального бюджета. Помимо традиционных уже направлений поддержки производства молока, племенного дела, развития мясного скотоводства и овцеводства, страхования сельскохозяйственных животных, предоставления грантов крестьянских (фермерским) хозяйствам, с 2020 года введены новые мероприятия.

В целях стимулирования производителей молока с 2020 года субсидируется часть затрат на приобретение высокобелковых кормовых добавок для обеспечения прироста продукции в молочном скотоводстве, в растениеводстве предусматривается возмещение расходов на производство зерновых и зернобобовых, а также масличных культур. Впервые в 2020 году предоставлялись и гранты в форме субсидий на приобретение племенного скота из областного бюджета.

В 2020 году производителям продукции в сфере растениеводства оказывается господдержка по восьми направлениям, в том числе по шести направлениям, софинансируемым из федерального бюджета. Основные виды поддержки в отрасли растениеводства: возмещение затрат на развитие элитного семеноводства, на страхование сельскохозяйственных культур, закладку многолетних насаждений.

С этого года федеральными правилами распределения субсидий созданы дополнительные условия и для развития малых предприятий. Например, они могут компенсировать часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв.

Для поддержки инвестиционной деятельности предусмотрено пять мер господдержки. Здесь сельхозпроизводители могут возместить затраты на модернизацию и техническое оснащение, на проведение мелиоративных мероприятий и на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам).

Кроме того, действует механизм льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по ставке до 5% годовых.