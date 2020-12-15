Предприниматели Самарской области экспортировали товары и услуги на $34 млн при поддержке региона

Представители малого и среднего бизнеса Самарской области, несмотря на пандемию, закрытые границы и ограничительные меры, за прошедший период 2020 года экспортировали свою продукцию на 34 млн долларов США. Это стало возможным, благодаря взаимодействию представителей бизнеса и Центра поддержки экспорта Самарской области. Здесь каждый потенциальный или действующий экспортер может получить помощь при освоении внешних рынков. Услуги ЦПЭ предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Несмотря на сложности текущего года, Самарская область уже практически достигла показателей, утвержденных в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" в части поддержки экспортно ориентированных предпринимателей.

Предварительные итоги работы в этом направлении подвел министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "В этом году клиентами регионального Центра поддержки экспорта стали более 360 предпринимателей. Всего они получили почти 800 услуг. Результатом совместной работы представителей бизнеса и специалистов ЦПЭ стали 74 заключенных экспортных контракта", — рассказал министр. — В Центре поддержки экспорта каждому предприятию, готовому к зарубежным поставкам, окажут услуги по поиску иностранных партнеров, подготовке необходимой документации в соответствии с требованиями конкретной страны, а также сопроводят компанию на всех этапах экспортного цикла".

По словам директора Центра поддержки экспорта Самарской области Ольги Золотаревой, в этом году было отмечено некоторое снижение экспорта в промышленной сфере, химической отрасли, при этом повышенным спросом пользовалась продукция АПК и, в частности, масложировая продукция — наши производители перевыполнили экспортный план почти в 2 раза. "В этом году мы активно выводили наших предпринимателей на отраслевые и тематические маркетплейсы. Мы готовы помогать с выбором подходящей электронной торговой площадки, адаптировать необходимые материалы. В связи с отменой международных выставок и бизнес-миссий, мы организовывали онлайн бизнес-миссии наших предпринимателей, в том числе со странами ЕАЭС", — рассказала она.

По словам директора ООО "М9" Александра Кондакова, в Центре предприятию оказали большую комплексную поддержку. Компания занимается производством антисептика на основе наночастиц. "Мы очень хотели поработать с Китаем, но не понимали, как это осуществить. Сегодня, совместно с ЦПЭ, мы работаем в этом направлении: уже провели маркетинговое исследование, регистрируем торговую марку, следующим этапом станет сертификация, — рассказал предприниматель. — С поддержкой нам значительно проще налаживать поставки продукции за рубеж. В планах на следующий год — выходить на европейский рынок".