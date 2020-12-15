Вице-губернатором Самарской области стал бывший сотрудник ФСБ

Владимир Бурыкин назначен вице-губернатором — руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Такое решение было принято на заседании Самарской губернской думы.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Владимира Бурыкина на должность исполняющего обязанности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

"Он служил в различных регионах. Отдельно хочу отметить, что с 2000 по 2007 годы Владимир Бурыкин проходил службу в Самарской области в управлении Федеральной службы безопасности", — заметил Дмитрий Азаров, представляя нового вице-губернатора, а в продолжение добавил, что Владимир Бурыкин хорошо знаком со спецификой региона, с социально-экономической ситуацией в нем и, конечно же, имеет колоссальный авторитет.

Депутаты единогласно утвердили Владимира Бурыкина в новой должности.