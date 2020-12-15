Михаил Задорнов: ВВП России по итогам 2020 года упадет в полтора-два раза меньше, чем в Европе и США

Снижение ВВП России по итогам 2020 года составит порядка 5% против 8-10% в странах Европы и будет примерно в полтора раза ниже, чем в США. Такой прогноз сделал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью "РБК".

Банкир позитивно оценил меры российского правительства по поддержке экономики в разгар коронакризиса. По словам Задорнова, действия кабмина позволили снизить темпы падения ВВП примерно на 1,5-2 процентных пункта.

"В отличие от многих экономистов я считаю, что Россия не могла заниматься прямой раздачей денег — как предприятиям, так и людям — в силу уровня жизни и места нашей финансовой системы в мировой экономике. Мы не обладаем резервной валютой и не можем идти на такие же меры. И хотя в России эта поддержка была достаточно скромной, она оказалась весьма эффективной", — отметил глава банка "Открытие".

При этом он полагает, что некоторые решения в налоговой сфере можно было бы отложить. "Речь не только про прогрессивную шкалу налога на доходы — это и дополнительное налогообложение добывающих отраслей, изменение схемы НДПИ. Для многих это четкий сигнал: ты не можешь надолго и устойчиво планировать свой бизнес, поскольку изменения будут достаточно серьезными". Задорнов считает, что возвращение России к прогрессивной шкале налогообложения неизбежно. Но это нужно делать лишь тогда, когда налогоплательщики будут четко понимать, на что государство — и лучше все-таки не на федеральном уровне, а на муниципальном и региональном — собирается потратить их деньги.

Задорнов оптимистично настроен относительно краткосрочных перспектив рубля. "Уверен, до конца года рубль будет только укрепляться. И то, что мы видим сегодня, — не пределы его укрепления. Фундаментально при цене на нефть 40-50 долларов за баррель и дефиците бюджета в 3,5-4% все определяется только движением по счету капитала", пояснил банкир. "За последний месяц мы видим большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в России. Мы видим рост российского фондового рынка и укрепление рубля, то есть иностранцы вернулись к carry trade из-за серьезного долларового дохода".

Оценивая санкционные риски для российской финансовой системы и рубля в связи со сменой власти в США, Задорнов отметил, что прямые действия новой демократической администрации против российских финансовых институтов маловероятны. "Все пределы возможных санкций именно против системных финансовых институтов применительно к России пройдены", сказал он.

По мнению Задорнова, у российской экономики есть все шансы последовательно восстанавливаться в 2021 году и, начиная со второго квартала будущего года, воспользоваться отложенным спросом.

Банкир не ожидает разворота тренда денежно-кредитной политики и повышения ставки ЦБ в обозримом будущем. При этом он считает вероятным новое снижение ставки в течение 2021 года.

"Сейчас инфляция выросла, но к середине следующего года, думаю, она заметно снизится. Не исключаю, что нам предстоит, может быть, два-три года жизни при довольно низких для России ставках. И это новая реальность, которая изменит поведение не только инвесторов, но и населения, и банков", — отметил Задорнов.