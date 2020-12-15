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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Покупатели квартир в "Кошелев-Проекте" в декабре получат подарки

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Нового года можно выгодно решить жилищный вопрос. Застройщик АО "СЗ "Кошелев-Проект Самара" предлагает покупателям, которые запланировали приобретение квартиры, заключить сделку до Нового года. В декабре в компании действуют новогоднии акции и скидки, которые помогут значительно сэкономить, а еще покупатели получат от застройщика полезные подарки.

Фото: предоставлено Корпорацией "КОШЕЛЕВ"

Акция "Получи подарок при покупке квартиры"

До конца декабря всем покупателям застройщик вручает подарочные сертификаты в магазин электроники на 15 тысяч рублей. Всего в акции участвует 100 сертификатов на общую сумму — полтора миллиона рублей. Это значит, что 100 покупателей квартир получат подарки от застройщика.

Скидки на квартиры-студии в ЖК "Видный"

На все квартиры-студии в ЖК "Видный" в декабре действует скидка 4 тысячи рублей с каждого квадратного метра. Это практически 100 тысяч рублей экономии. На сохраненный бюджет можно купить новую мебель или сделать косметический ремонт. Главное условие — выйти на сделку по квартире до конца декабря.

Сейчас в ЖК "Видный" большой выбор отделок и планировок на любой вкус. Есть варианты в чистовой и отделке Люкс с ремонтом от застройщика. В такой квартире все готово к заселению, остается только расставить мебель и навести уют. Для тех, кто любит ремонт с авторским дизайном — предчистовая отделка, в которой можно воплощать любые идеи в интерьере. Особенно популярны квартиры-студии на последних этажах с панорамной лоджией по всей длине квартиры. Живописный вид из окна и широта пространства дает ощущение свободы и перспективы.

Акция 0,1% на приобретение квартиры

Акция 0,1% не новогодняя, ее застройщик запустил еще осенью. Но благодаря такой низкой ипотечной ставке и другим акциям, в декабре самые выгодные условия для приобретения жилья.

Ипотечная ставка 0,1% действует первые 8 месяцев, затем она составит всего лишь 6,1% до конца срока действия кредита, что тоже настоящий подарок для покупателей.

Сумма ипотеки должна быть не более 3 млн рублей в банке ВТБ (ПАО). Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредита — от 1 до 30 лет.

При покупке квартиры в "Кошелев-Проекте" стоимостью 1 157 000 рублей ежемесячный взнос первые 8 месяцев составит 2 773 рубля, а с 9 месяца — 5 876 рублей.

Узнать подробности новогодних акций и записаться на индивидуальную экскурсию можно по телефону — 8 (846) 331-3000.

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