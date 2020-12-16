С февраля 2021 года в Волгаре начнутся масштабные экологические проверки

С 1 февраля 2021 года в Куйбышевском районе Самары и в Тольятти начнутся масштабные экологические проверки, организованные межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям совместно с региональной прокуратурой. Об этом стало известно на заседании Общественного совета по экологической безопасности. Оно прошло 15 декабря под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Сегодня в регионе, по поручению губернатора, формируется комплексная система экомониторинга воздуха. В наиболее проблемных зонах — Куйбышевском районе Самары и в Тольятти — превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе достигает 150-кратных значений.

По распоряжению главы региона из регионального бюджета были выделены средства для закупки в Тольятти мобильной лаборатории. Она сможет анализировать воздух по наиболее актуальным для предприятий тольяттинского промузла критериям. На этапе установки лаборатории власти совместно с общественниками определяли, по каким веществам ее нужно аттестовать и какое оборудование приобретать. Аналогичная работа проведена и в микрорайоне "Волгарь" — там появился стационарный пост замера выбросов, который фиксирует состояние воздуха по 15 показателям раз в 20 минут.

Как в Самаре, так и в Тольятти с установкой постов нарушения фиксироваться стали чаще. "Мы создаем новую систему мониторинга. Именно поэтому мы стали лучше фиксировать. И надо сказать, что мы выявили, в том числе, предприятия, которые вообще не были учтены как загрязнители. Несколько таких предприятий, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, но даже не стояли на учете, выявлены в ходе совместных рейдов с общественниками", — рассказал губернатор.

Во время заседания представители инициативной группы отметили, что жителей Автограда волнуют в большей степени не мелкие, а крупные предприятия, прежде всего — химической промышленности.

"Мы видим, что периодически фиксируется превышение ПДК по различным веществам — фенол, формальдегид, аммиак, фтористый водород. Если смотреть техническую документацию заводов, то у них регламентирован выброс более 150 веществ, не говоря о смесях, которые образуются. Мы писали обращения в контролирующие органы, начиная с 2018 года. Но ответы строятся по одной структуре: орган проверяет, за такой-то период было проведено столько-то проверок, были превышения, выезжали на предприятия, фиксировали нарушения, привлечены к ответственности. Но это не помогает решить ситуацию. Те мероприятия, которые проводятся сейчас, не дают глобального эффекта", — отметил на встрече с губернатором представитель группы "Тольятти, дыши!" Максим Шилович.

После проведенных губернатором переговоров более активную позицию в отношении предприятий — потенциальных загрязнителей заняло межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Руководитель ведомства Олег Кручинин отметил, что в этом году в связи с напряженной ситуацией в экономике возможности проверок бизнеса, в том числе промпредприятий, сильно сокращены. Нельзя, в частности, проводить внеплановые проверки, которые позволили бы оперативно зафиксировать какие-либо нарушения. Однако ведомство согласует с прокуратурой дату начала масштабных плановых проверок на предприятиях Тольятти и Куйбышевского района Самары.

Уже с 1 февраля 2021 года ведомство выходит на контроль выданных предписаний. При этом, как отметил Олег Кручинин, в случае выявления нарушений к предприятиям будут применены самые серьезные санкции — вплоть до приостановки деятельности.

Параллельно с этим в регионе, по поручению Дмитрия Азарова, будет создана коллегия природоохранных органов региона, призванная решать комплексно актуальные вопросы.