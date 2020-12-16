16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С февраля 2021 года в Волгаре начнутся масштабные экологические проверки Самарцев штрафуют за незаконно срубленные хвойные деревья Тольятти несколько дней охватывали мгла, исполинский циклон и радиационный туман Тольяттинцы приняли карту влажности за снимок выбросов с орбиты Передвижная лаборатория не выявила превышений ПДК в воздухе Тольятти

Экология Общество

С февраля 2021 года в Волгаре начнутся масштабные экологические проверки

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 февраля 2021 года в Куйбышевском районе Самары и в Тольятти начнутся масштабные экологические проверки, организованные межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям совместно с региональной прокуратурой. Об этом стало известно на заседании Общественного совета по экологической безопасности. Оно прошло 15 декабря под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Сегодня в регионе, по поручению губернатора, формируется комплексная система экомониторинга воздуха. В наиболее проблемных зонах — Куйбышевском районе Самары и в Тольятти — превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе достигает 150-кратных значений.

По распоряжению главы региона  из регионального бюджета были выделены средства для закупки в Тольятти мобильной лаборатории. Она сможет анализировать воздух по наиболее актуальным для предприятий тольяттинского промузла критериям. На этапе установки лаборатории власти совместно с общественниками определяли, по каким веществам ее нужно аттестовать и какое оборудование приобретать. Аналогичная работа проведена и в микрорайоне "Волгарь" — там появился стационарный пост замера выбросов, который фиксирует состояние воздуха по 15 показателям раз в 20 минут.

Как в Самаре, так и в Тольятти с установкой постов нарушения фиксироваться стали чаще. "Мы создаем новую систему мониторинга. Именно поэтому мы стали лучше фиксировать. И надо сказать, что мы выявили, в том числе, предприятия, которые вообще не были учтены как загрязнители. Несколько таких предприятий, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, но даже не стояли на учете, выявлены в ходе совместных рейдов с общественниками", — рассказал губернатор.

Во время заседания представители инициативной группы отметили, что жителей Автограда волнуют в большей степени не мелкие, а крупные предприятия, прежде всего — химической промышленности.

"Мы видим, что периодически фиксируется превышение ПДК по различным веществам — фенол, формальдегид, аммиак, фтористый водород. Если смотреть техническую документацию заводов, то у них регламентирован выброс более 150 веществ, не говоря о смесях, которые образуются. Мы писали обращения в контролирующие органы, начиная с 2018 года. Но ответы строятся по одной структуре: орган проверяет, за такой-то период было проведено столько-то проверок, были превышения, выезжали на предприятия, фиксировали нарушения, привлечены к ответственности. Но это не помогает решить ситуацию. Те мероприятия, которые проводятся сейчас, не дают глобального эффекта", — отметил на встрече с губернатором представитель группы "Тольятти, дыши!" Максим Шилович.

После проведенных губернатором переговоров более активную позицию в отношении предприятий — потенциальных загрязнителей заняло межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Руководитель ведомства Олег Кручинин отметил, что в этом году в связи с напряженной ситуацией в экономике возможности проверок бизнеса, в том числе промпредприятий, сильно сокращены. Нельзя, в частности, проводить внеплановые проверки, которые позволили бы оперативно зафиксировать какие-либо нарушения. Однако ведомство согласует с прокуратурой дату начала масштабных плановых проверок на предприятиях Тольятти и Куйбышевского района Самары.

Уже с 1 февраля 2021 года ведомство выходит на контроль выданных предписаний. При этом, как отметил Олег Кручинин, в случае выявления нарушений к предприятиям будут применены самые серьезные санкции — вплоть до приостановки деятельности.

Параллельно с этим в регионе, по поручению Дмитрия Азарова, будет создана коллегия природоохранных органов региона, призванная решать комплексно актуальные вопросы.

 

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3