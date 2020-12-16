Мэрия Самары добивается сноса двух недостроенных зданий на ул. Гагарина

Департамент градостроительства Самары обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании самовольными постройками и сносе двух недостроенных домов по адресу ул. Гагарина, 175.

Собственником участка с недостроями площадью 4,5 тыс. кв. м является ООО "МВМ". Департамент настаивает на сносе зданий компанией в течение трех месяцев после принятия соответствующего судебного решения или передаче ведомству права сделать это самостоятельно, с последующим взысканием средств на работы с ответчика.

До принятия решения по иску ведомство просило ввести запрет на регистрационные действия как в отношении построек, так и в отношении площадки под ними.

В итоге суд принял решение отказать ведомству в обеспечительных мерах, так как их непринятие "не может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта о признании самовольной постройкой объекта капитального строительства и обязании осуществить его снос".