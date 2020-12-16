Банк "Открытие" стал лауреатом престижной премии SPEARʼS Russia Wealth Management Awards 2020. "Открытие private banking" получил премию в номинации "Лучшие решения по управлению благосостоянием". Кроме того, банк получил премию в номинации "Лучший российский банк для корпоративных клиентов". Церемония награждения состоялась 14 декабря в здании театра Et Cetera.

"Мы рады, что наши усилия по разработке индивидуальных инвестиционных стратегий и комплексных решений для состоятельных клиентов, наша финансовая экспертиза получили такую высокую оценку. Это подтверждает, что Открытие Private Banking остается одним из лидеров сегмента для клиентов private в России и мы приложим все усилия, чтобы сохранить и укрепить этот статус", — прокомментировала руководитель "Открытие private banking" Виктория Денисова.

SPEARʼS Russia Wealth Management Awards — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал SPEARʼS Russia. Независимый консультант — PwC. Премия учреждена и вручается по аналогии с британской премией SPEARʼS Wealth Management Awards. Церемония ежегодно проводится журналом SPEARʼS UK в Лондоне.