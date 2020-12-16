"Клуб Третьяковки в Самаре" откроется 25 декабря

В пятницу, 25 декабря, начнет работу "Клуб Третьяковки в Самаре" (ул. Фрунзе, 102б, первый этаж). Он появится в дополнение к офису филиала и образовательному центру.

Клуб — дружественное интеллектуальное пространство, объединяющее магазин, кофейню и библиотеку. В нем можно будет приобрести книгу или арт-сувенир, выпить кофе, полистать альбом по искусству в читальном зале, встретиться с друзьями.

Клубный магазин предложит книги и сувениры, представляющие коллекцию Третьяковки. Подарочные издания, альбомы, календари, каталоги выставок — ассортимент для тех, кто ценит "культурные подарки".

25 декабря, в 12:00, магазин, кофейня и читальный зал, объединенные в "Клуб Третьяковки", откроют двери для посетителей.