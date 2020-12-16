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Экономика и бизнес

Самарские фуд-корты обязали работать по новым правилам

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в условиях пандемии коронавируса меняются правила для работы фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах, сообщается в постановлении губернатора от 16 декабря.

Теперь данные точки общепита должны обслуживать клиентов только за столиками с использованием электронного меню. Обслуживание у касс запрещается.

Для каждого арендатора на фуд-корте должны быть обозначены отдельные посадочные зоны с обеспечением расстояния между ними не менее 1,5 метров.

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