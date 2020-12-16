Самарские фуд-корты обязали работать по новым правилам

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В Самарской области в условиях пандемии коронавируса меняются правила для работы фуд-кортов в торговых и торгово-развлекательных центрах, сообщается в постановлении губернатора от 16 декабря.