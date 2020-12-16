В Тольятти по поручению Дмитрия Азарова появится новый стационарный пост мониторинга воздуха

Тольятти в 2021 году получит более 20 млн руб. из бюджета на новый стационарный пост мониторинга воздуха. Это решение, поддержанное депутатами губернской думы, стало логичным продолжением работы по развитию территориальной системы экомониторинга, которая проводится по поручению губернатора Самарской области.

Напомним, что в 2020 году по распоряжению губернатора из регионального бюджета Тольятти были выделены средства для закупки мобильной эколаборатории. Она анализирует воздух по тем критериям, которые наиболее актуальны для предприятий тольяттинского промузла. На этапе установки лаборатории власти совместно с общественниками определяли, по каким веществам ее нужно аттестовать и какое оборудование приобретать.

В Самаре с июля 2020 г. начал функционировать новый автоматический пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, установленный на территории жилого района "Волгарь". Пост в автоматическом режиме осуществляет отбор проб атмосферного воздуха каждые 20 минут, что в 20-25 раз чаще, чем остальные посты в Самаре.

Как поясняют специалисты областного министерства лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования, в связи с существенным увеличением количества измерений превышения предельно допустимых концентраций на данном посту фиксируются намного чаще.

"Существуют объективные факторы, такие как неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога. На региональном уровне надзор за предприятиями осуществляется только в отношении предприятий регионального подчинении, — пояснили в Минприроды. — Предприятия федерального подчинения должны иметь согласованные планы мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ. Надзор за исполнением данных планов осуществляется федеральными надзорными органами — Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой".

Напомним, что накануне губернатор Дмитрий Азаров и руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин встречались с инициативной группой Тольятти и обсудили в деталях ситуацию с состоянием качества атмосферной воздуха в городе.