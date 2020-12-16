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Правительство региона готово увеличить число льготных путевок для бюджетников

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 декабря, на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений подробно обсудили тему обеспечения жителей региона, занятых на производстве и в бюджетной сфере, путевками на санаторно-курортное лечение.

Всего в этом году путевки на лечение должны были получить 1005 человек, но в связи с закрытием санаториев из-за пандемии коронавируса 373 человека не успели отдохнуть по льготным путевкам.

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников предложил увеличить в бюджете региона средства на отдых работников. Виктор Кудряшов также отметил, что в настоящее время считает объем средств, выделяемых на эту меру поддержки, недостаточным, и дал поручение министерству подготовить заявку на дополнительное финансирование.

"Жду от вас предложений по увеличению объема средств, выделяемых на санитарно-курортное лечение работников бюджетной сферы, — сказал Виктор Кудряшов. — Несмотря на то, что бюджет несет колоссальные потери в связи с пандемией, объем социальных расходов у нас существенно вырос. Данное направление расходов я тоже считаю социальным и крайне важным".

Алексей Гусев и Дмитрий Колесников сообщили о том, как задачу организации санаторно-курортного отдыха работников решают промышленные предприятия региона. Лидерами здесь являются "КуйбышевАзот", РКЦ "Прогресс", "Новокуйбышевский НПЗ". Предприятия выделяют на эти цели значительные средства. Однако некоторые компании, в связи с пандемией, ограничениями в работе санаториев, уменьшили объемы финансирования этой статьи.

Виктор Кудряшов обратился к Союзу работодателей призывать и руководителей предприятий увеличивать объем финансирования на отдых своих сотрудников.

"Сегодня для работодателей есть очень серьезный стимул увеличивать финансирование на обеспечение отдыха и лечения сотрудников: с начала текущего года расходы такого рода уже не нужно финансировать за счёт чистой прибыли предприятий, а можно включать в расходы для целей налогообложения", — добавил председатель областного Правительства.

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