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ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запустил новый продукт в рамках своей линейки автокредитов — "Льготные платежи". Размер платежей за первые полгода для заемщиков снижается и включает в себя только проценты. Погашение основного долга начинается только с седьмого месяца, что втрое снижает долговую нагрузку клиентов в первые полгода.

"В этом году рынок автокредитования замедлился из-за пандемии и сокращения поставок новых транспортных средств. Тем не менее мы видим, что в четвертом квартале выдачи уже превышают результаты прошлого года, и многие клиенты стремятся приобрести новый автомобиль в этом году до возможного повышения цен в 2021-м. Мы решили запустить новую программу, которая позволит им решить этот вопрос и заодно сэкономить семейный бюджет в первые полгода. Например, взяв миллион рублей на три года со средней ставкой по нашим программам, клиент сможет сохранить для бюджета семьи порядка 145 тыс. рублей в первые 6 месяцев за счет снижения ежемесячного платежа в 3 раза", — прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

По условиям программы "Льготные платежи" в автокредит можно приобрести новый или подержанный автомобиль любой марки. Средства выдаются в рамках базовых программ автокредитования ВТБ. Клиенту достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка, для чего потребуется лишь паспорт и второй документ, например, водительские права. Приобретаемый автомобиль оформляется в залог банку, доступны программы как с оформлением, так и без КАСКО.

ВТБ входит в ТОП-3 лидеров российского рынка автокредитования. Автокредит в банке можно получить на срок от года до 7 лет, предусмотрен нулевой первоначальный взнос и оформление по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита — до 7 млн рублей в зависимости от тарифа.

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