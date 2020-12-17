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Банки Финансы

Клиенты ВТБ могут переводить деньги из телефонной книги смартфона

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ первым на российском рынке добавил в контакты смартфона функцию перевода денег из мобильного банка. Пользователи нового ВТБ Онлайн смогут отправлять средства другим клиентам ВТБ, выбирая их непосредственно в телефонной книге. Технология вдвое сократит число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией в банковском приложении. Функция доступна на платформе Android.

Для совершения операции клиенту необходимо открыть контакт в адресной книге смартфона, найти в меню ВТБ и выбрать пункт "Перевести". Пользователь выбирает номер адресата, проходит идентификацию в запустившемся ВТБ Онлайн и сразу видит экран для перевода средств с автоматически указанным банком получателя (при необходимости его можно поменять). После этого клиенту останется только ввести сумму для перевода и отправить деньги.

"Мы первыми на российском рынке запустили переводы сразу из карточки контакта смартфона, стремясь оптимизировать время наших клиентов. Она доступна на платформе Android, это более 60% от аудитории ВТБ Онлайн. При этом пользователи могут переводить средства другим клиентам, независимо от операционной системы смартфона у получателя. Новый функционал сделает перевод по номеру телефона еще быстрее, а наш новый мобильный банк — еще удобнее", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Новая функция появилась в версии 15.1 мобильного банка ВТБ Онлайн. Для перевода средств пользователю необходимо разрешить приложению доступ к своей адресной книге: в ВТБ Онлайн он запрашивается автоматически при открытии списка контактов. ВТБ представил полностью новый мобильный банк для своих клиентов в ноябре этого года. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность "скрыть" баланс. К концу 2022 года планируется увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза — до 15 млн клиентов.

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