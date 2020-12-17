Виктор Кудряшов: По многим объектам незавершенного строительства идет продвижение

В четверг, 17 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по вопросам незавершенного строительства.

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального правительства поручил ускорить эту работу. Также было дано поручение определить критерии передачи газопроводов в собственность муниципалитетов или ООО "СамРЭК-Эксплуатация".

Как отметил министр имущественных отношений Сергей Черепанов, по результатам проделанной в 2020 г. работы количество проблемных объектов, находящихся на балансе Управления капитального строительства, сокращено на 26 в связи с оформлением прав на них. В отношении оставшихся объектов продолжается работа по сбору и анализу правоустанавливающих документов для принятия решения о возможности регистрации права собственности во внесудебном либо судебном порядке.

Подготовлен проект программы рассмотрения объектов межведомственной комиссией на 2021 год. Уже сейчас приняты решения о завершении строительства ряда объектов, в том числе станции метро Алабинская, детского отделения психоневрологической больницы на ул. Воронежской Самары, Нефтегорской центральной районной больницы. По некоторым объектам, требующих больших вложений для достройки, решено изучить возможные механизмы федеральной поддержки.

"Ситуация с бюджетом нас немного сдерживает, но, тем не менее, по многим объектам, которые мы определили приоритетными, идет продвижение. Наверное, впервые за последние несколько лет видна перспектива, как сокращать объемы незавершенного строительства по тем объектам, которые не введены в эксплуатацию. Благодаря системной работе за текущий год объем незавершенного строительства в регионе сократился на четверть", — подчеркнул Виктор Кудряшов.