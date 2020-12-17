Владимир Потапов представит выставочный проект "ВОТЪ"

В пятницу, 18 декабря, в Самарском областном художественном музее откроется выставочный проект "ВОТЪ" (6+).

В год столетия ВХУТЕМАСА в Самаре художник Владимир Потапов представляет в постоянной экспозиции залов авангарда художественного музея одну из последних своих работ — "Когда вечность вынесена за скобки" (2020).

Владимир Потапов: "Русский авангард для меня всегда оставался примером потерянного рая. Это нечто, что оставило след, переписало историю искусства и кануло в небытие. И вроде бы оно нам обещано, и вроде бы его можно вернуть, но у меня сформировалось стойкое ощущение, что все попытки вернуть или выстроить диалог с этой эпохой всегда обречены на сравнение. Вот это равнение на великих мне кажется игрой в подобие, в ту самую наивную попытку надеть папину шинель, стоя перед зеркалом истории. Мы живем в новом мире, в иное время, которое формирует свои уникальные предпосылки для искусства. Моя задача — увидеть, прочувствовать и ухватить. Так я формирую свой собственный отпечаток времени, с которым я прихожу в зал русского авангарда и говорю ВОТ!"