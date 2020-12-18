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Футбол Спорт

ФК "Акрон" отказался от планов по ремонту тольяттинского стадиона "Торпедо"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ФК "Акрон" не будет ремонтировать стадион "Торпедо" в Тольятти и пока продолжит базироваться в Жигулевске. Об этом рассказал директор клуба Иван Киреев.

"Администрация г. о. Тольятти предложила разместить стадион в другом месте. Из-за многочисленных согласований и разрешений от варианта со стадионом "Торпедо" было решено отказаться. Сейчас идет активная проработка варианта возведения арены в Автозаводском районе. В ближайшее время начнутся проектные работы", — пояснил Киреев.

Пока команда продолжит принимать соперников в Жигулевске на стадионе "Кристалл", взятом клубом в аренду. Будет прорабатываться договор концессии и план его реконструкции.

"Планируем возвести еще одну трибуну, сделать навесы, усилить световое оборудование, заменить футбольное поле. Хочу отметить, что все секции и кружки, которые находятся на стадионе, продолжат свою работу. Постараемся также улучшить для них условия, модернизировать тренажерный зал", — уточнил директор "Акрона".

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