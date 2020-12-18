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Здравоохранение Общество

В регионе начнут действовать электронные рецепты на лекарства

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 декабря, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подписал приказ, согласно которому на территории региона начнут действовать электронные рецепты на лекарства.

Согласно документу, использовать их можно будет наравне с бумажными рецептами. Организовать информационный обмен между медучреждениями, аптеками, аптечными пунктами и индивидуальными предпринимателями поручено Самарскому областному медицинскому информационно-аналитическому центру.

Напомним, ранее к губернатору Дмитрию Азарову обратилась одна из жительниц региона, рассказавшая, что в сейчас аптеках очень придирчиво изучают рецепты на антибиотики, выписанные врачами, и фармацевты часто ссылаются на неправильное оформление или на "не тот" бланк. Она предложила ввести систему "Электронный рецепт", чтобы при наличии сомнений фармацевты могли проверить назначение врача по базе. Глава региона идею поддержал.

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