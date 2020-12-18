На проект реконструкции самарского стадиона "Заря" выделили 11,4 млн рублей

Объявлен электронный аукцион на выполнение проектных и изыскательских работ по самарскому стадиону "Заря" площадью 28,6 тыс. кв. метров. Подрядчик должен разработать документацию за 11,43 млн рублей.

Планируется, что обновленный стадион будет включать новый 2-3-этажный физкультурно-оздоровительный комплекс с пропускной способностью более 180 человек за смену. В нем разместятся: спортивный зал с трибунами на 730 мест, половина из которых будет трансформироваться, тренажерный зал на 30 человек, зал аэробики, бассейн с четырьмя дорожками по два метра, медицинский блок и хозяйственные помещения.

На самом стадионе обновят футбольное поле с беговыми дорожками, разместят новые трибуны на 3 тысячи мест, появятся секторы для прыжков.

Заказчиком выступает городской департамент градостроительства. В качестве источника финансирования указаны средства местного бюджета и региональной казны. На выполнение проектных работ отведено 8 месяцев с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации.