Минстрой ищет подрядчика на проект планировки паломнического центра в Ставропольском районе

Министерство строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который подготовит и утвердит документацию по планировке территории площадью 102 га в Ставропольском районе. На эти цели из областного бюджета выделено 5 млн рублей.
На территории Ставропольского района будут размещены объекты регионального значения — транспортно-пересадочный узел "Ташла" и Паломнический центр "Святого Источника и Троицкого женского монастыря" (храм, детский лагерь, купели, источники и пр.).
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выделить элементы планировочной структуры, установить границы территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов, земельных участков, определить очередность развития территории.
По контракту проекты планировки и межевания земель должны быть выполнены до 31 декабря 2020 г.