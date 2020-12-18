Минстрой ищет подрядчика на проект планировки паломнического центра в Ставропольском районе

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Министерство строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который подготовит и утвердит документацию по планировке территории площадью 102 га в Ставропольском районе. На эти цели из областного бюджета выделено 5 млн рублей.