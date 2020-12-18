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Строительство Строительство и недвижимость

Минстрой ищет подрядчика на проект планировки паломнического центра в Ставропольском районе

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который подготовит и утвердит документацию по планировке территории площадью 102 га в Ставропольском районе. На эти цели из областного бюджета выделено 5 млн рублей.

На территории Ставропольского района будут размещены объекты регионального значения — транспортно-пересадочный узел "Ташла" и Паломнический центр "Святого Источника и Троицкого женского монастыря" (храм, детский лагерь, купели, источники и пр.).

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет выделить элементы планировочной структуры, установить границы территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов, земельных участков, определить очередность развития территории.

По контракту проекты планировки и межевания земель должны быть выполнены до 31 декабря 2020 г.

 

 

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