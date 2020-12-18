Общественному мониторингу воздуха в Тольятти быть: Денис Волков подписал меморандум с "Аиралаб Рус"

В Тольятти приступили к созданию системы общественного мониторинга воздуха. В четверг, 17 декабря в технопарке "Жигулевская долина" был подписан соответствующий меморандум между "Аиралаб Рус" и ГК "ЭкоВоз". Согласно документу, гендиректор "ЭкоВоза" Денис Волков покупает для города у резидента технопарка 20 датчиков мониторинга воздуха. Они будут размещены в наиболее проблемных с экологической точки зрения местах в Тольятти. Кроме того, он профинансирует создание мобильного приложения, с помощью которого любой человек сможет следить за теми данными, которые показывают датчики.

"Мы уже несколько лет разрабатываем платформу для гражданского мониторинга экологии. Эта платформа предназначена для международного проекта, но поскольку мы находимся в Тольятти, то адаптируем ее под местную актуальную повестку — а именно мониторинга состояния атмосферного воздуха. Благодаря инициативе ГК "ЭкоВоз", мы сможем насытить нашу систему первыми датчиками и впоследствии, в течение года, довести число этих точек до 100-200 на город. Это позволит не просто создать сигнальную сеть мониторинга, которая будет оповещать нас о том, что что-то пошло не так, но и показывать, где конкретно не так, и в какой момент это произошло", — комментирует исполнительный директор АНО исследовательский центр роботехники "Аиралаб Рус" Иван Петров. Он также пояснил, что такой датчик может повесить у себя за окном любой человек, а данные, которые получает прибор будут заноситься на общую интерактивную карту. Таким образом, никто не сможет подкрутить и выключить прибор — все данные, которые он зафиксирует, будут максимально объективны.

В свою очередь, Денис Волков, являясь экспертом по экологической тематике, пояснил, что сейчас в приоритете — наладить именно систему общественного мониторинга. "Пока это будут самые простые датчики, но как мы наладим систему, и в нее включится максимальное число людей, наполнять ее можно будет уже более сложными приборами. Фактически "фаршировать" ее мы сможем чем угодно", — подчеркнул он. Глава ГК "ЭкоВоз" уже договорился с рядом ТСЖ Автозаводского района Тольятти о размещении приборов на некоторых общественных территориях.

Стоит отметить, что это лишь часть системной работы, которую проводит Денис Волков по улучшению качества мониторинга состояния атмосферного воздуха в Тольятти. Ранее он добился покупки современной мобильной эколаборатории, которая сейчас находится на базе ТГУ. В этом году Самарская губернская дума утвердила ряд поправок в бюджет, над которыми он работал: 20 миллионов будут выделены на покупку нового стационарного поста мониторинга воздуха, финансирование из бюджета также получат общественные организации, которые занимаются экологическим просвещением. Кроме того, губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу Дениса Волкова о введении регионального экологического стандарта — это свод правил, который промышленные предприятия будут добровольно принимать и обязываться исполнять. Экостандарт уже введен и успешно действует на территории других областей, таких как Челябинская.