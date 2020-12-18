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В 2020-м году количество нарушений "Закона о конкуренции" снизилось в 5 раз ФАС взял на контроль мониторинг цен на продовольственные товары Работники АвтоВАЗа получат премии Минстрой ищет подрядчика на проект планировки паломнического центра в Ставропольском районе На проект реконструкции самарского стадиона "Заря" выделили 11,4 млн рублей

Экономика и бизнес

В 2020-м году количество нарушений "Закона о конкуренции" снизилось в 5 раз

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2020 году впервые за несколько лет произошло колоссальное снижение числа нарушений, связанных с "Законом о конкуренции". Об этом сообщил руководитель управления ФАС по Самарской области Леонид Пак во время пресс-конференции, посвященной работе органа по нарушениям антимонопольного законодательства со стороны властей в 2020 году.

Мероприятия УФАС по Самарской области, проводимые в рамках реализации национального проекта "О развитии конкуренции" позволили сократить число нарушений вдвое по сравнению с 2017 годом, и впятеро — по сравнению с 2018–2019 годами.

Леонид Пак заявил, что прогресс объясняется разъяснительными работами о нормах, регулирующих конкуренцию — семинарами, выступлениями в региональном минэкономразвития, публичными обсуждениями, взаимодействием с органами государственной власти.

"Мы более активно начали подключать к работе органы власти, утвердили систему, позволяющую совместно работать над снижением числа антикоррупционных действий. Работаем в плотном контакте с министерствами, проводим инвентаризацию нарушений, оказываем помощь для их недопущения", — подчеркнул он.

Среди типичных нарушений руководитель ведомства назвал передачу муниципального имущества без публичных процедур, наделение хозяйственных субъектов функциями органа МСУ, бездействие органов МСУ в ситуациях, когда торги не проводились и единственный субъект осуществлял управление МКД, а также передачу объектов тепло-и водоснабжения субъектам без проведения торгов.

По контрактной системе в 2019 г. было рассмотрено 859 жалоб, из которых необоснованными признаны 553. В этом году — 707 и 455 жалоб, соответственно. Типичные нарушения: размещение информации в ЕИС, нарушения при разработке закупочной документации.

"Основная доля нарушений — со стороны органов МСУ. Со 105 случаев в 2019 году число сократилось до 13 в 2020-м. Со стороны органов государственной власти количество сократилось вдвое — с двух до одного. Чаще всего нарушения происходят по ст. 15 закона "О защите конкуренции. По статьям 16 и 17 единичные случаи".

 

 

 

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