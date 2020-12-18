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Экология Общество

Экопроекты на вырост

СЫЗРАНЬ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Необычный урок прошел недавно в 1 А классе сызранской школы № 21. К первоклассникам пришли сотрудники АО "Сызранский НПЗ" (дочернее общество НК "Роснефть"), чтобы провести экоурок и отметить самых юных и активных участников традиционного конкурса "Свежий взгляд".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Все по правилам

В этом году творческий экологический конкурс для школьников Правобережья, который традиционно организуют нефтяники при поддержке Западного управления министерства образования и науки Самарской области, прошел дистанционно. Организаторы напрасно волновались из-за изменения формата — режим ограничений не сказался на активности ребят. Всего на конкурс поступило 62 работы, из них сразу пять — от учеников 1 А класса сызранской школы № 21. Именно там и было решено провести экологический урок, разумеется, с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

Просто и доступно заводчане рассказали ребятам о том, что делает компания "Роснефть" для того, чтобы беречь природу, и о том, какие редкие животные и птицы находятся под ее защитой. Первоклассники "сортировали" мусор, объясняли, почему приятнее жить в чистом городе, и что для этого могут сделать они сами. Каждый ученик получил яркую памятку о правилах поведения на лесу и у водоемов, принципах раздельного сбора мусора и экономии природных ресурсов, разработанную специалистами СНПЗ.

Экологическое воспитание — большая и многогранная работа. Сотрудники предприятия тоже подходят к ней творчески — каждый год берут новую тему, другой формат. И хотя эти ребята сделали только первый шаг к пониманию важности заботы о природе, наставники постарались донести до них самое главное — беречь природу должен каждый.

Взрослые подходы к теме

В этом году темой "Свежего взгляда" стал раздельный сбор мусора и использование вторичных ресурсов. Среди конкурсных работ было немало настоящих открытий, которые отметило жюри, — и по замыслу, и по исполнению. Так, например, Дарья Калмыкова из школы № 3 Октябрьска написала на рисунке: "Люди — вместе, мусор — раздельно!", и очень порадовала таким взрослым подходом к теме. Ведь эта фраза вполне могла бы стать девизом конкурса.

Первое место в номинации "Презентация" заняла ученица 11 класса сызранской школы "Кристалл" Диана Чамбаева, которая представила итог большой работы, посвященной изучению проблем экологии. Девушка предложила забыть о фразе "в одиночку я ничего не изменю" и двигаться к большой цели пусть пока маленькими шагами. И действительно, если каждый будет заботиться о нашем общем доме и делать его чище, беречь ресурсы, которые кажутся неисчерпаемыми, то в какой-то момент можно будет увидеть, что мир вокруг изменился, и понять, что в этом есть доля и нашего участия.

Такой подход близок нефтяникам. Сотрудники Сызранского НПЗ — постоянные участники акций по очистке береговых зон рек и родников. На заводе ведется раздельный сбор макулатуры и пластика, внедряются элементы системы "Зеленый офис", в том числе электронный документооборот, позволяющий сократить потребление бумаги. К своим экологическим акциям нефтяники привлекают и жителей Сызрани, которые традиционно принимают участие в фестивалях и творческих конкурсах на природоохранную тематику.

Гид потребителя

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