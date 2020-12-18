Дороги Самарской области отремонтируют по новым ГОСТам

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области в 2021 году запланированы работы на 68 дорогах протяженностью 308,5 км. Для верхнего слоя дорожной одежды площадью 3 млн кв. м потребуется свыше 400 тыс. т высококачественной асфальтобетонной смеси.