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Дорожное строительство Транспорт и связь

Дороги Самарской области отремонтируют по новым ГОСТам

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2021 году запланированы работы на 68 дорогах протяженностью 308,5 км. Для верхнего слоя дорожной одежды площадью 3 млн кв. м потребуется свыше 400 тыс. т высококачественной асфальтобетонной смеси.

Дорожные работы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

В 2020 году требования к качеству дорожного полотна после ремонта изменились, продлевается срок службы покрытия, внедряются передовые материалы, технологии для обеспечения ровности проезжей части.

По новому ГОСТу асфальтобетонные смеси должны отвечать как погодным условиям региона, где они применяются, так и проектной нагрузке дороги.

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