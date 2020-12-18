В Самарской области каждый пятый житель за год обращался в ЗАГС

В пятницу, 18 декабря, в День образования органов ЗАГС, на совещании под руководством председателя областного правительства Виктора Кудряшова были подведены итоги работы службы за 2020 год.

Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше 500 тыс. граждан, регистрируется свыше 100 тыс. актов гражданского состояния, совершается более 210 тыс. юридически значимых действий. В среднем каждый пятый житель губернии в раз в год обращается в орган ЗАГС за получением государственной услуги.

"В Самарской области более миллиона человек являются получателями различных социальных выплат. Слаженные профессиональные действия органов ЗАГС позволяют обеспечивать своевременную реализацию мер социальной поддержки. Благодарю работников управления записи актов гражданского состояния за высокую ответственность и профессиональную компетентность!" - обратился Виктор Кудряшов к работникам службы ЗАГС, открывая совещание.

Сегодня перед органами ЗАГС стоит важная задача по цифровой трансформации государственных услуг, предоставляемых службой.

"2020 год стал для службы ЗАГС знаковым периодом большой работы по наполнению Федерального реестра ЗАГС. Очень приятно, что Самарская область вошла в десятку регионов, которые добились в этой работе наиболее высоких результатов. Наш регион является здесь лидером, а это та позиция, которой ожидает от нас губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров во всех сферах деятельности", - подчеркнул председатель областного правительства.

"Уже в настоящее время в результате цифровой трансформации и внедрения принципов бережливого производства время ожидания получения ряда государственных услуг сократилось с 1 месяца до 145 минут", - отметила руководитель управления ЗАГС региона Екатерина Мельник.

В завершение мероприятия первый вице-губернатор вручил лучшим работникам службы награды губернатора Самарской области.