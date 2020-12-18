Более 800 человек приняли участие в отчетном предпринимательском форуме "Бизнес-Детокс 2020"

В Самарской области подвели итоги 2020 года в предпринимательстве в рамках онлайн-форума "Бизнес-Детокс 2020". Организатором события выступило областное минэкономразвития в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Форум стартовал с Wake-up-секции "Зарядитесь на бизнес!". Основатель консалтинговой компании для новых и растущих компаний в сфере спорта и здравоохранения NBCGROUP Владимир Волошин рассказывает, почему предприниматели должны мыслить, как спортсмены.

Одним из ключевых спикеров события стал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Мы постарались создать все условия для общения, эффективного взаимодействия, развития и информационного обмена, — поприветствовал он участников форума. — Центральной темой Форума стало восстановление бизнеса после пандемии и, связанных с ней ограничений. Сегодня мы ждем конструктивного диалога с участниками и историй о том, как прошел этот год для предпринимателей. Возможно, для кого-то он стал "окном возможностей", и вы поделитесь с нами вашей историей", — добавил глава областного минэкономразвития.

В ходе бизнес-завтрака с участниками форума Дмитрий Богданов рассказал участникам об антикризисных мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за ограничений в связи с пандемией. "Мы старались разработать действенные меры поддержки, чтобы поддержать максимальное число предпринимателей региона: субсидии, льготные кредиты, налоговые каникулы, реструктуризация, отсрочка", — перечислил министр. — По нашим оценкам различными мерами поддержки воспользовались более 60% предпринимателей региона. Наиболее востребованными стали меры финансовой помощи. Общая сумма федеральной поддержки в виде субсидий и льготных кредитов составила 33,6 млрд рублей", — подчеркнул он.

Наиболее животрепещущей темой для многих предпринимателей сейчас является отмена ЕНВД с 1 января 2021 года. Дмитрий Богданов рассказал, что три четверти предпринимателей региона, применяющих ЕНВД, уже выбрали альтернативный вариант.

Сегодня готов проект регионального закона о патентной системе налогообложения: с 63 до 82 расширен перечень видов деятельности для применения ПСН увеличено ограничение по площади торгового объекта с 50 до 150 кв м. и сохранена величина базовой доходности по видам деятельности. Планируется, что на следующей неделе на заседании Самарской Губернской Думы законопроект будет рассмотрен и принят. Кроме того, совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Самарской области и общественными объединениями предпринимателей прорабатывается вопрос установления пониженных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Дмитрий Богданов обратил внимание участников на то, что до конца года осталось 14 дней, а значит, нельзя откладывать выбор альтернативного налогового режима.

Участники бизнес-завтрака, пользуясь случаем, задавали министру волнующие их вопросы. Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей Сызрани Нина Енщикова спросила министра о возможных мерах поддержки предпринимателя, который реализует инвестиционный проект по созданию на территории Сызрани Центра лучевой терапии.

Дмитрий Богданов поручил представителям ГФСО подобрать подходящий финансовый продукт для этого инвестора и провести переговоры с Фондом обязательного медицинского страхования для определения возможности работы будущего Центра в системе ОМС. Министр также отметил, что в текущих условиях лучевой центр необходим системе здравоохранения и будет очень полезен для жителей города.

Второй вопрос Нины Енщиковой касался ограничений на работу предпринимателей, в том числе заведений общественного питания в период новогодних праздников. "Рекомендация главного санитарного врача РФ касалась ограничения работы заведений общепита после 23:00. На региональном уровне мы смогли убедить губернатора ввести не запрет, а только ограничения по максимальной 50% загрузке заведений после 23:00. Но сейчас, в период традиционных массовых корпоративных мероприятий, было принято решение об их запрете, позволяющее снизить риски распространения инфекции и дополнительной нагрузки на систему здравоохранения", — пояснил Дмитрий Богданов.

Представители сызранского ООО "Мобиль" обратились к министру с вопросом роста тарифов на тепловую энергию. Министр пообещал разобраться в ситуации с коллегами из профильного департамента.

Глава ГК "Эколос" Антон Степанов поделился опытом освоения международных рынков при поддержке областного Центра поддержки экспорта и поблагодарил Дмитрия Богданова за качественную работу команды министерства. Предприятие "Эколос-Стройпроект", входящее в ГК (производство оборудования для очистки и перекачки сточных вод), обратилось в ЦПЭ, когда компания готовилась к участию в крупном международном конкурсе на очистку воды в Каспийской бухте Баку. "Мы выиграли этот конкурс, благодаря многим факторам: на федеральном уровне нам был предоставлен льготный кредит, а областной Центр поддержки экспорта обеспечил перевод всех документов, работу с проектной документацией, что очень облегчило наши задачи", — отметил руководитель компании. Антон Степанов также предложил министру рассмотреть вопрос об организации международных бизнес-миссий для предпринимателей региона, а также онлайн-обучения экспортеров иностранным языкам.

На форуме также поговорили о специальном налоговом режиме для самозанятых. Основательница мастерской изделий из кожи и дерева "REMESLO WOOD" Юлия Захарова спросила о том, как будет строиться эта работа на региональном уровне в следующем году. Дмитрий Богданов заверил, что работа по расширению линейки инструментов помощи самозанятым будет активно продолжаться. "Спецрежим показал свою востребованность — в настоящее время численность самозанятых в Самарской области составляет 38 тыс. человек. Это удобная форма старта в предпринимательстве при небольшой финансовой нагрузке. К тому же в 2020 году федеральным законодательством на самозанятых распространили меры государственной поддержки субъектов МСП, поэтому сейчас они уже могут претендовать на льготную аренду офисов в бизнес-инкубаторах, образовательную поддержку, а с 2021 года им будут доступно льготное кредитование", — добавил министр.

До конца дня для участников запланированы выступления и мастер-классы от экспертов в сфере предпринимательства, представителей государственных учреждений поддержки бизнеса; акционера компании Gett, бизнес-практика, бизнес-ангела Владимира Мариновича; организатора федерального Франчайзингового акселератора Алены Кришевич, регионального директора АО "МСП Банк" в Самаре Владимира Лаухина и др. Детокс-день для предпринимателей завершится уникальным мероприятием — интерактивным спектаклем, где от каждого участника будет зависеть ход событий.

В течение всего дня на площадке форума работает чат для участников, где можно было задавать свои вопросы. На некоторые из них спикеры отвечали в прямом эфире, все остальные будут рассмотрены в рабочем режиме, а их авторам будут даны необходимые разъяснения.

"Итоговый форум для предпринимателей уже стал нашей декабрьской традицией. В этом году мы проводим его в онлайн-формате, который уже стал привычным, а центральной темой события стало восстановление бизнеса после пандемии и ее ограничений. В ходе форума участники делятся своим опытом работы в этот непростой период, рассказывают о новых возможностях и инструментах развития, обсуждают текущие тренды в экономике и планы на 2021 год. В мероприятии приняли участие около 1000 человек, и я уверен, что форум стал площадкой полезного общения и эффективного взаимодействия представителей власти и бизнес-сообщества", — подвел предварительные итоги работы форума Дмитрий Богданов.