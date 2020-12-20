В Горький Центре открывается выставка "20/20: Женский вопрос"

В пятницу, 25 декабря, в Горький Центре откроется выставка "20/20: Женский вопрос" (16+).

В рамках выставки посетителям предложат взглянуть на 1920-е и начавшиеся 2020-е: насколько сильно все изменилось за прошедшие 100 лет?

20-е годы XX века в России — период культурных и социальных экспериментов, поиска новых путей, как в общественной жизни, так и в искусстве. Молодое советское государство нуждалось в женских рабочих руках на производстве с одной стороны, с другой — хотело ослабить влияние института семьи и самостоятельно воспитывать нового советского человека. Существовал утопический проект по освобождению женщины от "кухонного рабства" и активному включению ее в политическую, общественную жизнь и производство.

Через исторический аспект выставки сформулировали ряд вопросов, касающихся положения современной женщины в государстве и семье, а также культурного и личностного самоопределения. Как мы можем ответить на них сейчас? Какие параллели заметны спустя столетие? Какие идеи удалось реализовать на практике, а что так и осталось "утопией"?

На выставке представлены материалы периодической печати 1920-х годов, фотографии, художественные произведения, городской фольклор и историко-бытовые предметы из фондов Самарского литературного музея.

Стоимость: 100 руб., 150 рублей — экскурсия по предварительной записи.