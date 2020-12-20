Баскетболисты "Самары" обыграли "Новосибирск" - 90:79

В воскресенье, 20 декабря, баскетболисты "Самары" в домашнем матче в МТЛ Арене встретились с "Новосибирском".
Хозяева арены обыграли гостей со счетом 90:79.
Следующий матч самарцы сыграют с 27 декабря с ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды.
В воскресенье, 20 декабря, баскетболисты "Самары" в домашнем матче в МТЛ Арене встретились с "Новосибирском".
Хозяева арены обыграли гостей со счетом 90:79.
Следующий матч самарцы сыграют с 27 декабря с ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды.
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