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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли "Новосибирск" - 90:79

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 декабря, баскетболисты "Самары" в домашнем матче в МТЛ Арене встретились с "Новосибирском".

Хозяева арены обыграли гостей со счетом 90:79.

Следующий матч самарцы сыграют с 27 декабря с ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды.

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