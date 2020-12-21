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Строительство Строительство и недвижимость

Дорогу Тольятти - Хрящевка в Ставропольском районе отремонтируют за 478,7 млн рублей

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам электронного аукциона определен подрядчик, который отремонтирует автомобильную дорогу общего пользования Тольятти-Хрящевка на участке км 12+400 - км 17+700, км 20+300 - км 41+900. Им стало АО "БСК-СПБ".

"Балтийская строительная компания" оказалась единственным участником аукциона. Заказчиком выступает региональный минтранс. В 2021 году на ремонт будет выделено 380,3 млн рублей, в 2022-м - 98,4 млн рублей. Средства поступят из бюджета Самарской области.

Гарантийные сроки, прописанные в технической документации, составляют пять лет на верхний слой покрытия, восемь лет - на нижний слой, 15 лет - на земляное полотно, восемь лет на инженерные сооружения, пять лет на барьерное ограждение. Дефекты, возникшие в период гарантийных сроков, подрядчик обязан устранить за свой счет.

Планируется, что работы начнутся 15 апреля 2021 года и завершатся 1 октября 2022 года.

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