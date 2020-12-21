САТОБ 22 декабря устроит бесплатный показ спектакля "Три маски короля"

Самарский академический театр оперы и балета 22 декабря покажет балет-притчу "Три маски короля" в качестве новогоднего подарка социально незащищенным категориям населения, работникам социальных служб, волонтерам.

470 пригласительных билетов были безвозмездно переданы в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Балет-притча "Три маски короля" Юрия Смекалова по рассказу Вячеслава Заренкова на музыку Михаила Крылова, поставленный в 2019 г., с неизменным успехом идет не только на сцене самарского театра. Спектакль был тепло принят публикой в Санкт-Петербурге и Москве, куда театр ездил с гастролями. Постановка стала лауреатом губернской премии "Самарская театральная муза" (2019) в шести номинациях.

Благотворительные показы для театра являются хорошей традицией. Так, в сентябре 90-й театральный сезон открылся подарком работникам медицинских учреждений за их героическую борьбу с пандемией, были показаны опера Петра Чайковского "Иоланта" и балетный дивертисмент.

Надо отметить, что с начала сезона театр оперы и балета работает с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: 50% заполняемость зала, шахматная рассадка, масочный режим, регулярная санитарная обработка всех помещений театра.