Продукция Новокуйбышевского завода масел и присадок вошла в сотню лучших товаров России

16 декабря 2020 года в министре промышленности и торговли Самарской области состоялась официальная церемония награждения лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Среди лучших - шесть наименований продукции НЗМП.

Лауреатами конкурса названы масла моторные Rosneft Sahara (SAE 40, SAE 50, SAE 60) и присадка противоизносная для дизельных топлив "Комплексал-ЭКО "Д". Масла моторные Rosneft Magnum Maxtec (SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-40), масло трансмиссионное Rosneft Kinetic MT 75W-85, экстракт остаточный селективной очистки (ПН-6к), пакет присадок "Комплексал"-7321А стали дипломантами программы.

"Сто лучших товаров России" - это отличительный знак, указывающий на высокое качество продукции, подтвержденное экспертами. Он ориентирует потребителя на выбор продукции, изготовленной из качественного сырья с использованием патентованных компонентов и по современным технологиям.

Так, новинка года - современное всесезонное трансмиссионное масло Rosneft Kinetic MT 75W-85 - обеспечивает долговечность работы механических коробок переключения передач бензиновых и дизельных двигателей. Масло со специальным пакетом присадок обладает высокими эксплуатационными характеристиками, гарантирует защиту от износа и надежную работу узлов и агрегатов трансмиссии. Лауреат конкурса моторное масло Rosneft серии Sahara разработано для автотранспорта, работающего в условиях жаркого климата. Специально подобранная рецептура обеспечивает стабильность смазывающей пленки и позволяет эффективно бороться с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой группе, что продлевает срок службы транспортных средств.

Противоизносная присадка к дизельным топливам "Комплексал-ЭКО "Д", ставшая лауреатом конкурса, обеспечивает высокий уровень смазочных свойств малосернистых дизельных топлив и допущена к применению в составе дизельных топлив до Евро-5 включительно. Многофункциональный пакет присадок "Комплексал-7321А" обладает высокими моющими, диспергирующими, нейтрализующими, антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами. Допущена к применению в смазочных маслах современных дизельных и бензиновых двигателей.

Смазочные материалы, произведенные НЗМП, известны не только в России, но и за ее пределами. Продукция соответствует высоким отечественным и международным стандартам, отвечают самым взыскательным требованиям потребителей - от гигантов индустрии, до простых автолюбителей. Ее ждут в 60 регионах России и 20 странах дальнего и ближнего зарубежья.

В целом ассортимент Новокуйбышевского завода масел и присадок насчитывает более 170 наименований. Гарантированное производство высококачественной продукции на НЗМП достигается эффективной системой управления качеством, основанной на международных стандартах ISO 9001 и IATF 16949. В структуре завода имеется испытательная лаборатория, аккредитованная в национальной системе. Лаборатория оснащена современным испытательным оборудованием, позволяющим проводить идентификацию и многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производства - от выработки компонентов до готовой продукции.

Стоит отметить, что НЗМП с 2011 года участвует во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России" и ежегодно подтверждает высокое качество производимой продукции.

Отмечен и личный вклад специалистов НЗМП в производство высококачественной продукции. Персональными почетными знаками "Отличник качества" наградили заместителя начальника цеха № 23 по производству базовых компонентов масел Степана Красавина и заместителя начальника цеха № 42 по производству алкилсалицилатных присадок Александра Зайцева.

Юрий Хорошев, главный технолог НЗМП:

"Обеспечение качества вырабатываемой продукции - вопрос, который на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, решается комплексно. В первую очередь, конечно, его решение зависит от профессионализма сотрудников, их неравнодушного отношения к делу. Важное значение имеет контроль качества на всех этапах производства, а также совершенствование оборудования установок, внедрение передовых технологий и процессов, техническое оснащение испытательной лаборатории. И этот процесс можно назвать непрерывным - он осуществляется с первых дней создания завода. На предприятии не приостанавливается работа по расширению линейки товарной продукции, выпускаемой под брендом "Роснефть". Широкий ассортимент позволяет завоевывать новые рынки сбыта и удовлетворять потребности как индивидуального, так и крупного потребителя, в том числе за рубежом".