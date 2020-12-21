В Самарской области по нацпроекту "Демография" построили 33 новых спортивных объекта

В Самарской области в 2020 году в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, построили 33 новых спортобъекта. Воспитанники двух спортивных школ губернии получили современный инвентарь и экипировку.

В этом году в Самарской области благодаря нацпроекту "Демография" в городах и муниципальных районах построили 24 спортивные площадки. Большинство из них - возле образовательных учреждений. На них занимаются учащиеся и местные жители. Тренировки также проходят на пяти новых площадках комплекса "Готов к труду и обороне". Это уличные спорткомплексы с набором различных тренажеров и спортивного оборудования.

Жители Куйбышевского района Самары получили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, это первый подобный спортобъект в регионе. Спорткомплекс возвели около школы №55. В его состав входят спортплощадка размером 60×30 метров с искусственным футбольным газоном, четыре беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадка для баскетбола 3×3, зона воркаута и уличных тренажеров, две крытых раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест.

В Тольятти завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса для спортшколы "Акробат", одной из лучших в стране по подготовке батутистов и акробатов. Нового специализированного зала воспитанники школы ждали многие годы. В спорткомплексе, оборудованном современным инвентарем, будут тренироваться как начинающие спортсмены, так и представители сборных команд России.

Первый ледовый каток построили в Похвистнево. Размер площадки - 60×30 метров, трибуны рассчитаны на 400 мест. Здесь будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, различные соревнования, массовые катания на коньках.

В Самаре в поселке Мехзавод капитально отремонтировали стадион "Салют". Там уложили искусственный газон, сертифицированный FIFA, установили трибуны на 500 мест, оборудовали беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадку для баскетбола и волейбола.

Адресную поддержку получили две спортивные школы олимпийского резерва Самарской области. Для фехтовальщиков СШОР №5 закупили экипировку и инвентарь. У пятиборцев теперь новые кони для верховой езды. Экипировку и инвентарь вручили воспитанникам СШОР №1 для занятий различными видами спорта: футбол, баскетбол, теннис, единоборства, фигурное катание, регби, прыжки на батуте, гандбол.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании жителям отмечал, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой: "Для этого будем развивать инфраструктуру спорта". Стратегия лидерства главы региона - в том числе в поддержке и развитии спорта в губернии.

Так, в рамках реализации нацпроекта "Демография" в Тольятти продолжается строительство легкоатлетического манежа, в Самаре - футбольного манежа и Дворца спорта, ведется подготовка к началу строительства лыжероллерной трассы на базе "Чайка". На следующий год также запланировано строительство новых спортплощадок в городах и районах области, площадок ГТО, модернизация стадиона "Орбита" в Самаре, адресная поддержка спортшкол.

"Мы видим конкретный эффект реализации нацпроекта "Демография". Появились новые спортивные объекты, где с радостью занимаются дети, молодежь, люди всех возрастов, профессиональные спортсмены и любители спорта. Каждая спортплощадка, каждый новый спортивный объект - это новый импульс для развития спорта, - подчеркивает врио министра спорта Самарской области Андрей Харин. - Главное - мы четко понимаем, для кого это все строится, как будет использоваться. Ребята двух спортивных школ получили современный инвентарь и экипировку. Это тоже ощутимая поддержка для наших спортсменов - как высшего уровня, так и тех, кто только недавно занимается".