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Театр Культура

"СамАрт" новогодние каникулы покажет детские спектакли "Храбрый заяц" и "Кот в сапогах"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театр "СамАрт" 26–27 декабря и 3–5 января сыграет репертуарные детские спектакли. Ребят и их родителей поздравят с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, а музыкальные сказки "Храбрый заяц"(6+) и "Кот в сапогах"(6+) впервые пройдут на Новой сцене.

Фото: театр СамАрт

Мюзикл для детей на основе произведений Сергея Михалкова о смелом зайчонке, который в трудной ситуации смог самостоятельно посадить самолет, в "СамАрте" поставил художественный руководитель театра, актер Павел Маркелов. "Мне кажется, я сумел заразить актеров серьезностью отношения к материалу и выйти на разговор о подлинных человеческих страхах и эмоциях. При этом получилось очень весело и празднично", — говорит о спектакле "Храбрый заяц" режиссер.

Музыкальная история по мотивам сказки Шарля Перро "Кот в сапогах" на сцене выглядит яркой и динамичной. Сказку о добре, магической силе и волшебном помощнике сочинила с актерами "СамАрта" режиссер-постановщик из Москвы Ирина Кондрашова.

Расписание спектаклей на Новой сцене:

26-27 декабря в 11:00 и 14:00;

3, 4, 5 января в 10:00, 13:00 и 16:00.

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