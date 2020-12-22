"Сотни семей обнищают": кому выгодно банкротство Волгабурмаша

Один из крупнейших заводов Самары - Волгабурмаш - во второй раз за последнее десятилетие может быть проведен через процедуру банкротства. Есть основания полагать, что в результате город и регион потеряют очередное производство, а с ним сотни рабочих мест и сотни миллионов налоговых поступлений.

Напомним, в марте 2014 г. была запущена процедура банкротства ОАО "Волгабурмаш". Одним из крупнейших кредиторов выступал банк "Зенит". Для сохранения производства в 2015 г. было создано АО "Волгабурмаш" - компания ведет деятельность на той же площадке, но очищена от долгов прежнего юрлица.

Однако в июле 2020 г. в арбитраж с иском о банкротстве АО "Волгабурмаш" обратилось ООО "Самарский буровой инструмент" (СБИ), также находящееся в процедуре банкротства. Иск подал конкурсный управляющий Александр Коновалов, по данным источников, действующий в интересах банка "Зенит".

Собеседники утверждают, что предпринимались попытки урегулировать вопрос долга в досудебном порядке, но все предложения были отвергнуты. В итоге в сентябре суд удовлетворил иск, признав, что Волгабурмаш должен СБИ 536 млн руб., и ввел на предприятии процедуру наблюдения. Затем СБИ заявило о еще одном долге - в 265 млн рублей.

В начале декабря на собрании кредиторов АО "Волгабурмаш" было решено обратиться в Арбитражный суд Самарской области с ходатайством о введении внешнего управления. После этого может быть введена следующая стадия банкротства - конкурсное производство, то есть распродажа активов.

При этом завод, за три года принесший в бюджеты всех уровней 450 млн руб. налоговых поступлений, подпал под банкротство, несмотря на то что внесен в список системообразующих предприятий Самарской области.

По данным источника Волга Ньюс, представители АО "Волгабурмаш" предлагали конкурсному управляющему Коновалову заключить мировое соглашение, однако решение было заблокировано менеджментом "Зенита".

"Естественно, на предприятии стали искать возможности сохранить производство. Но ни на предложения о заключении мирового соглашения со стороны АО "Волгабурмаш", ни на предложения сторонних инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса АО "Волгабурмаш", банк "Зенит" не отвечает. Финансовая организация целенаправленно ведет действия по введению в отношении АО "Волгабурмаш" процедуры банкротства, а все действия управляющего свидетельствуют о том, что единственным результатом его работы, видимо, должна стать полная остановка предприятия", - говорит собеседник.

Он напоминает о судьбе Самарского подшипникового завода (СПЗ), "на котором менеджеры "Зенита" в течение длительного срока пытаются применить свои навыки в качестве управленцев": "Как результат, СПЗ остановлен, люди уволены, активы распродаются по частям, без возможности в будущем восстановить производство. СПЗ признан банкротом в 2018 году, работников уволили, не выплатив им часть зарплаты. Сумма требований кредиторов составляет около 3,5 млрд рублей".

При этом, по словам источника, для продолжения работы АО "Волгабурмаш" в период после введения процедуры банкротства потребуется срочное дофинансирование для пополнения оборотных средств в размере до 500 млн руб. в первый год.

"Слабо верится, что банк "Зенит" будет осуществлять финансирование в указанном объеме, а также сохранять и развивать бизнес", - отмечает источник. - Если топ-менеджмент "Зенита" не одумается, на просторах России появится еще один памятник человеческой жадности и глупости так называемых "эффективных банковских менеджеров". А акционер банка "Зенит" - компания "Татнефть" - в очередной раз повесит на себя убытки от ранее выданных, но не возвращенных кредитов".

Собеседник считает, что в ситуацию должны вмешаться власти региона, которые пока не предпринимают никаких действий: "Несколько сотен работников могут потерять работу и средства к существованию, сотням семей грозит обнищание. Если предприятие закроется, готовы ли чиновники обеспечить людей новыми рабочими местами? Есть ли у властей альтернативные источники налоговых поступлений? Ведь вместе с производством региональный бюджет потеряет и источник дохода".