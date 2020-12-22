За годы работы "РКС" в Самаре расход электроэнергии снизился почти на треть

В тарифах на услуги предприятий водоснабжения и водоотведения значительную долю составляют затраты на электроэнергию — от 10 до 30%. Поэтому сокращение энергозатрат, повышение энергоэффективности — одна из ключевых задач ресурсоснабжающих предприятий.

Такая же цель стояла перед "РКС-Самара" в момент заключения договора аренды имущества МП "Самараводоканал" в 2012 году. Критериями выполнения условий договора были: снижение удельного расхода электроэнергии на водоснабжение на 15%; снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение на 20%. Это позволило в дальнейшем освобождающиеся средства направить на модернизацию сетей и головных сооружений. Поэтому в первую очередь в 2013–2015 годах были проведены работы, серьезно повысившие энергоэффективность всего предприятия.

В этот период были заменены воздуходувки на городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС), проведена реконструкция аэротенков, установлены частотно регулируемые приводы и устройства плавного пуска на насосно-фильтровальных станциях. Все это позволило справиться с поставленными задачами. Например, на ГОКС потребление электроэнергии уже к 2015 году сократилось на 38%.

В 2020 году проведена реконструкция канализационных насосных станций (КНС): установлено автоматическое оборудование, устройства плавного пуска, на ключевой КНС № 13 установлены два частотно-регулируемых привода. Инвестиции по итогам 2020 года в мероприятия по повышению энергоэффективности "РКС-Самара" составят 77,56 миллионов рублей.

Всего за период работы "РКС" в Самаре достигнуто снижение расхода электроэнергии на 31,7%, экономия от проведенных мероприятий составит 90 988,192 тыс.кВт*час или более 382 миллионов рублей в денежном выражении. Все освобожденные средства направляются на модернизацию городских объектов водоснабжения и водоотведения.