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Экономика и бизнес

Рейтинг "Эксперта": ТОАЗ - крупнейший инвестор в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "Тольяттиазот" вошло в рейтинг 200 компаний-лидеров по инвестициям в российскую экономику по версии издания "Эксперт". ТОАЗ расположился на 91 месте с показателем в 13,044 млрд руб. за 2019 г., переместившись вверх на 38 пунктов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, согласно рейтингу, Тольяттиазот оказался ключевым инвестором в Самарской области, опередив по объему инвестиций другие предприятия региона.

Достичь столь значимых показателей ТОАЗу удалось за счет внушительных объеёмов капиталовложений в рамках действующих на предприятии программ по модернизации и стратегическому развитию. С 2012 г. на последовательное обновление оборудования и повышение эффективности производства направлено свыше 51 млрд рублей. А согласно стратегии развития до 2025 г. в дальнейшее расширение производственных мощностей и повышение объемов производства будет инвестировано порядка 112 млрд рублей.

Общие затраты только на реализацию одного из ключевых проектов российской химической промышленности - строительство третьего агрегата карбамид- составят более 25 млрд рублей. Данный проект позволит увеличить существующие мощности ТОАЗа по выпуску карбамида на 70%, создать более 100 новых рабочих мест, повысить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2021 году.

Стратегией предприятия предусмотрены и другие проекты, направленные на достижение цели по вхождению Тольяттиазота в пятерку крупнейших производителей азотных минудобрений в мире.

ТЭК&Химия №11

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