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Рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг ПСБ до "Ba2" с позитивным прогнозом

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный кредитный рейтинг ПСБ на одну ступень до уровня "Ba2" с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено устойчивым обновлением бизнес-модели банка и восстановлением доходности его операций. Агентство отмечает повышение рентабельности активов банка по итогам 9 месяцев 2020 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. Этому способствовали рост чистой процентной маржи банка, умеренный уровень отчислений в резервы, а также снижение доли проблемных активов. Эти показатели свидетельствуют о несущественном влиянии локдауна на качество кредитного портфеля банка, заключают аналитики Moodyʼs.

Агентство также фиксирует высокий уровень достаточности капитала банка и сильную позицию по ликвидности.

Позитивный прогноз по рейтингу отражает ожидания Moodyʼs относительно повышения прибыльности бизнес-модели банка по мере дальнейшего роста его доли в финансировании ОПК при сохранении сильных ключевых показателей — капитальной базы, качества активов, позиции по ликвидности.
"Уже два года ПСБ активно работает в рамках стратегии развития, ставящей амбициозные цели построения опорного Банка для ОПК с сохранением универсальной модели обслуживания широкого круга клиентов. И мы видим, как первые финансовые успехи этой работы находят отражение в повышении рейтинга агентством Moodyʼs: динамично растет кредитный и депозитный портфель, укрепляются показатели доходности, доказывает свою эффективность выбранный подход к управлению рисками", — отметил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.

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