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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" вручило именные сертификаты студентам и преподавателям СамГТУ

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в режиме видеокоференцсвязи вручило преподавателям и студентам Самарского государственного технического университета (СамГТУ) именные сертификаты о назначении выплат.

В церемонии участвовал заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев. Он вручил именные сертификаты пяти преподавателям и пятнадцати студентам СамГТУ. Сертификаты позволяют получать выплаты социальной направленности и именные стипендии компании "Транснефть".

Кандидатов в стипендиаты отбирала специальная конкурсная комиссия, в которую вошли представители АО "Транснефть - Приволга" и вуза. Среди критериев отбора — отличная учеба, активная жизненная позиция, участие в научно-технических конференциях ПАО "Транснефть". Некоторые из претендентов стали стипендиатами повторно.

Целью поддержки преподавательского состава является сохранение и наращивание научно-педагогического потенциала вуза, в том числе приток новых кадров и научных сотрудников. Для преподавателей получение выплат станет дополнительным стимулом к активному ведению научной и методической работы.

Конкурс на присуждение именных стипендий и выплат социальной направленности ПАО "Транснефть" проводит ежегодно. Обладатели именных стипендий также принимают участие в Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

АО "Транснефть - Приволга" активно взаимодействует с Самарским государственным техническим университетом с 2001 года. В рамках договора о сотрудничестве предприятие осуществляет целевое финансирование, направленное на развитие материально-технической базы курируемой кафедры "Трубопроводный транспорт".

В 2020-2021 учебном году по направлению от АО "Транснефть - Приволга" в СамГТУ обучается 101 студент-бакалавр. В связи с принятыми ограничениями из-за эпидемиологической обстановки сотрудники предприятия организовали онлайн-процесс проведения лекций по специализированным дисциплинам и консультаций при подготовке студентов к защите выпускных квалификационных работ. В сентябре пять преподавателей СамГТУ прошли стажировки на объектах Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений АО "Транснефть - Приволга".

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