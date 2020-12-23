Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию

В среду, 23 декабря, губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его в режиме ВКС провел президент страны Владимир Путин.

Основной темой заседания стала реализация Указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

По мнению Владимира Путина, работа по достижению национальных целей требует общих усилий федеральных, региональных и муниципальных властей. Чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет летом этого года получил новый конституционный статус.

Были расширены его полномочия и состав — созданы профильные комиссии, их возглавят руководители субъектов Федерации. "Теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах", — добавил Владимир Путин.

По решению президента Дмитрий Азаров возглавил комиссию Госсовета по направлению "Культура". Соответствующее решение было опубликовано 21 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее по поручению президента Дмитрий Азаров возглавлял рабочую группу Госсовета по данному направлению. Она разработала множество предложений: по ремонту ДК и школ искусств, улучшению условий труда педагогов в сфере культуры и искусства, сохранению объектов культуры, обновлению материально-технической базы учреждений культуры. Большинство из них нашли поддержку на самом высоком уровне.

"Да, нам есть, над чем еще работать. Мы должны честно подвести итоги уходящего года, отфиксировать не только то, что получилось, но и то, что не смогли сделать в уходящем году, четко разобраться по каждому показателю, по каждому объекту, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Участники заседания сегодня обсудили перспективные направления деятельности Госсовета, соотнесли их с единым планом по достижению национальных целей, а также обсудили показатели, которые ежегодно будут фиксировать достижение задач, поставленных главой государства.