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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод усилил контроль за состоянием экологии

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Масштабная инвестиционная программа модернизации, техническое переоснащение производственных мощностей и реализации значимых природоохранных проектов позволили КНПЗ существенно снизить воздействие на окружающую среду.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

За последние несколько лет на Куйбышевском НПЗ были построены и пущены в эксплуатацию три крупных промышленных комплекса. Это установка изомеризации, установка по производству МТБЭ, комплекс каталитического крекинга FCC, заменивший три установки предыдущего поколения. Эксплуатация этих объектов позволила заводу увеличить глубину переработки нефти, поднять выработку светлых нефтепродуктов, производить 100% моторного топлива высокого экологического стандарта Евро-5. Ключевые объекты построены с учётом последних изменений в требованиях к промышленной и экологической безопасности и с применением лучших природосберегающих технологий, значительно повысивших показатели экологичности производства.

Инвестиции предприятия в природоохранные проекты составили около 20 млрд рублей. В числе самых значимых — перевод котлов ТЭЦ и установок завода с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары понтонов, которые сократили испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров на 99,5%, ввод в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга FCC и блока оборотного водоснабжения (БОВ-2), которые сократили воздействие на атмосферу и снизили потребление воды и энергии.

На заводе продолжается работа над реконструкцией очистных сооружений, строительство энергоблока ТЭЦ и установки производства элементарной серы. Параллельно с этим введён в эксплуатацию передвижной экологический пост мониторинга атмосферного воздуха. Автоматизированная система круглосуточно измеряет метеорологические параметры атмосферы и концентраций веществ в воздухе. Это позволяет проводить 10 тысяч анализов ежемесячно по 11 важным показателям. Количество исследований воздуха увеличилось на 87,7%.

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