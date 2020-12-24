АО "Транснефть - Приволга" заменило два электронасосных агрегата и вспомогательное оборудование на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Совхозная-3" в Хворостянском районе Самарской области.

Работы на НПС велись с июля 2018 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель — повышение надежности и энергоэффективности оборудования и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти.

В магистральной насосной станции (МНС) Куйбышев — Лисичанск установлены современные агрегаты производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час каждый, а также новые асинхронные электродвигатели мощностью 8000 тыс. кВт. Новое оборудование обладает повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. Производительность каждого нового магистрального насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержанию 143 цистерн емкостью 70 куб. метров каждая.

Одновременно завершено техническое перевооружение вспомогательных систем и оборудования НПС. Заменена маслосистема насосного оборудования, в том числе маслонасосы, расходные баки, аппараты для воздушного охлаждения масла, а также резервуар для хранения масла объемом 5 куб. м. Выполнена замена трубопроводов системы утечек и дренажа, установлены современные датчики вибрации, температуры, давления.

Новые насосы подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Куйбышев — Лисичанск и введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Замена насосного оборудования выполнялась с поочередным плановым выводом каждого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме.

Установленное современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволяет поддерживать высокую промышленную и экологическую безопасность объекта.