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В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков на 270 млн рублей

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области на торги выставлены восемь нефтяных участков общей начальной стоимостью почти 270 млн рублей. Торги проводит департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

Крупнейших из выставленных участков — Жариновский, расположенный в Кинельском и Нефтегорском районах Извлекаемые запасы нефти по категории В1 оцениваются в 1,46 млн т, по В2 — 0,073 млн т. Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 составляют 0,4 млн т.

В пределах Жариновского участка находится часть запасов углеводородного сырья нераспределенного фонда недр Ильменевского месторождения, разрабатываемого дочкой Роснефти — АО "Самаранефтегаз".

Начальный размер разового платежа за этот участок — 236,2 млн рублей.

Второй по размеру запрашиваемого разового платежа — Глебовский участок (Красноармейский и Волжский районы). Его в ведомстве оценили в 15,3 млн рублей. Извлекаемые запасы нефти по категории А здесь оцениваются в 0,073 млн т, В1 — 0,003 млн т, В2 — 0,005 млн т. Извлекаемые ресурсы нефти по категории Dл — 1,0 млн т, D1 — 0,97 млн т.

Также Роснедра предлагают Больше-Толкайский участок в Похвистневском районе (11,5 млн руб.),  Ищанский в Пестравском районе (9 млн руб.), Ямской в Камышлинском районе (2,6 млн руб.), Восточно-Первомайский в Алексеевском и Нефтегорском районах (2,5 млн руб.), Сосновский-1 в Кинельском районе (1,9 млн руб.) и Телегинский в Красноармейском районе (1,7 млн руб.).

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 декабря.

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